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La leyenda del Arsenal Paul Merson ha criticado duramente el trato de Mikel Arteta al joven Max Dowman tras la expulsión de este en la Carabao Cup. El Arsenal sufrió una humillante eliminación a manos del Fleetwood Town, equipo de la League Two, pero la conducta del entrenador en la banda ha acaparado los titulares.

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Una sorpresa en la Carabao Cup y una costosa tarjeta roja

Los campeones de la Premier League sufrieron una derrota sorprendente el martes al caer por 5-3 en la tanda de penaltis ante el Fleetwood Town, de la League Two, tras empatar 1-1. Aaron Loupalo-Bi adelantó a los locales antes de que Viktor Gyokeres igualara el marcador ante un Highbury abarrotado. Pese a tener el 78 % de la posesión y efectuar 26 disparos, por solo tres del Fleetwood, el Arsenal no logró marcar el gol de la victoria.

La eliminatoria dio un vuelco en el minuto 85. El extremo de 16 años Dowman vio la roja directa tras propinar una patada a Harrison Neal en respuesta a una entrada agresiva.

Cuando el adolescente abandonaba el campo, Arteta parecía visiblemente furioso. El entrenador español dirigió palabras duras al joven y mostró una clara frustración por su incapacidad para gestionar la fuerte entrada.

«Esto no me pareció bien en absoluto»

Tras presenciar lo ocurrido junto a la banda, el exjugador del Arsenal Merson criticó duramente la actitud de Arteta. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista sostuvo que el entrenador había sido innecesariamente duro con la joven promesa.

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«Me interesaría más saber qué le dijo Mikel Arteta cuando salía del campo. Esto no me pareció bien en absoluto», afirmó Merson. «Si hubiera sido [Viktor] Gyokeres, que tiene experiencia internacional, no le habría hecho eso. ¿Pero sí se lo hace a un chico de 16 años?»

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Merson consideró que hacía falta una actitud más comprensiva y señaló que, en ese momento, la eliminatoria seguía muy igualada.

«No es el último jugador que será expulsado con el Arsenal, ni el primero. Yo le habría pasado el brazo por los hombros», añadió. «Seguían 1-1, aún estaban en el partido. Todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y, si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera».

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Arteta defiende las advertencias previas al partido

Aunque Arteta se negó a revelar qué le dijo exactamente a Dowman, dio a entender que había advertido expresamente a la plantilla del carácter físico de su rival de una categoría inferior. El técnico del Arsenal sugirió que había preparado a sus jugadores para mantener la calma ante el juego duro.

Al abordar el incidente después del partido, Arteta se limitó a explicar: «Era algo de lo que habíamos hablado antes del encuentro».

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También subrayó la importancia de la disciplina mental frente a rivales así. «Cuando preparamos el contexto del partido, dejamos muy claro qué cosas debíamos respetar y qué debíamos dominar emocionalmente», añadió Arteta. «Estaba muy claro».

Un trago amargo para el Arsenal

Tras una dramática tanda de penaltis en la que Jay Lynch detuvo el lanzamiento de Bruno Guimaraes antes de que Conor Haughey convirtiera el penalti decisivo, el Arsenal debe recomponerse rápidamente. La eliminación a manos de un equipo que ocupa el 18.º puesto de la cuarta categoría del fútbol inglés será, sin duda, un golpe doloroso para los campeones y los obligará a reflexionar sobre la profundidad de su plantilla y su control emocional.

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Arteta tendrá que gestionar con cuidado las consecuencias, especialmente la reincorporación de Dowman al primer equipo tras una noche difícil. Sin embargo, el Arsenal no tiene tiempo para lamentarse de la humillación: debe reaccionar de inmediato y centrarse en un gran duelo de la Premier League contra el Liverpool.