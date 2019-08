¿Le está haciendo el trabajo sucio el Barcelona al Real Madrid por Neymar?

Los catalanes se desgastan con el PSG mientras el brasileño no realiza gesto alguno y los madrileños observan.

EDITORIAL

El Barcelona le pidió cuatro cosas a Neymar Da Silva el pasado invierno, cuando el brasileño le planteó al club azulgrana la posibilidad de regresar al Camp Nou, y no se ha producido ninguna, hasta la fecha. Sucede, no obstante, que Neymar no quiere tanto regresar al lado de Leo Messi como huir del Parque de los Príncipes y tanto le da cómo. Por eso todavía no ha realizado ninguno de los gestos que el le exigió a pesar de que el club azulgrana sí está poniendo toda la carne en el asador.

Por lo pronto, se ha debilitado desprendiéndose de un crack mundial -venido a menos, eso sí- como Philippe Coutinho sin garantía alguna de reemplazarle en caso de que el ex del Santos, que juega varias partidas a la vez, acabe descartando vestir el azulgrana. Porque tras meses negando en público lo que confirmaba en privado, que Neymar es un objetivo claro de mercado, el único que ha realizado gestos inequívocos de forma oficial es el Barcelona.

No solo ha liberado el sueldo y el sitio de Coutinho sino que antes ya había formalizado su primera propuesta en firme, rechazada por un que solo quiere dinero, mucho dinero. Las posturas, a falta de once días para el cierre del mercado, no se han movido de ahí y el club parisino hasta valora quedarse al jugador para volver a discutir sobre su futuro en enero, cuando abrirá el mercado de invierno. Puede ser una simple medida para forzar a los clubes interesados a poner cantidades de tres cifras sobre la mesa, más allá de descartes poco seductores para el PSG.

El problema es que ni Barcelona ni tienen tanto dinero y tampoco quieren enfadar al jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, ya de por si furioso con los catalanes por haber retrasado doce días el envío de la documentación de Neymar en agosto de 2017 tras el pago de su cláusula de rescisión. El Barcelona va a pecho descubierto por Neymar a pesar de que aseguró que solo lo haría si se daban unas condiciones que no se han producido y de que el PSG prefiere vender al delantero a cualquier equipo menos al barcelonista. El contexto que se ha ido generando ha provocado que el brasileño se haya convertido en un serio problema para el club azulgrana.

Es decir, ficharle es un problema solo comparable a que se vaya al Real Madrid. Una parte importante de la afición no le quiere porque no olvida cómo se marchó pero ver cómo el gran objetivo del verano acaba en el Santiago Bernabéu podría no resultar del todo positivo para un Barcelona que se está desgastando mientras el Real Madrid se mantiene en su postura de "no realizar ninguna oferta por el jugador" según expresó en un comunicado hace un año en el que también aseguraba que lo primero sería "dirigirse a su club" en caso de que quisiera ficharle. El PSG ya no niega que busca comprador para Neymar tras el cerco del Barcelona. Está por ver si no acaba siendo el Real Madrid o cualquier otro quien acabe aprovechando el camino abierto por el club azulgrana.