Danks, que sustituyó a Kompany en el banquillo tras el colapso de este el viernes, reveló después de la victoria a domicilio por 3-1 en Friburgo ante el micrófono de DAZN que el belga se puso en contacto con él nada más terminar el partido: «Vinnie ya me ha enviado un mensaje de WhatsApp y me ha dicho: "Bien hecho". Está contento».

Danks contó que le dio las gracias, pero también instó al entrenador a seguir las indicaciones: «Yo solo le respondí: "Genial, pero ahora descansa". Y le envié un emoji de un beso. Espero que siga descansando».

Al fin y al cabo, los responsables del club más laureado de Alemania quieren que Kompany se ocupe lo menos posible del fútbol en estos momentos mientras se recupera en el hospital del colapso que sufrió el viernes. Según Max Eberl, «ninguno de nosotros habló con él por teléfono ni le escribió antes del partido».

«Se le dará todo el tiempo»: Eberl pide paciencia con Kompany

Antes del partido, Danks había dado a entender que el belga ya se encontraba mejor: «La información que tenemos en estos momentos es muy positiva. Está estable, se encuentra bien. Está un poco mejor. Todavía le están haciendo pruebas, pero las primeras noticias son muy positivas».

Sin embargo, no cabe esperar un regreso rápido. Eberl ya lo había dejado claro: «No vamos a hablar de días, vamos a hablar de semanas. Todos debemos tenerlo claro».

También después del partido en Friburgo, Eberl volvió a insistir en que la recuperación podría llevar tiempo. El Bayern, en cualquier caso, no presionará a Kompany: «Se le dará todo el tiempo necesario para recuperarse de verdad. Y cuando esté recuperado, muy probablemente se le dará una semana más para que lo esté por completo», aseguró Eberl. No obstante, teniendo en cuenta la ética de trabajo del entrenador del Bayern, volvió a mostrar su preocupación: «Espero que lo acepte».

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«Aún no es definitiva»: Kompany, entrenador del Bayern, sigue sin diagnóstico

En estos momentos, Kompany, que según Eberl ya no tiene dolor de cabeza, está siendo «examinado a fondo». Preguntado por si ya hay un diagnóstico preciso, Eberl respondió: «Aún no es definitivo». Pese a ello, el dirigente de 53 años está muy seguro de algo: «¡Estos partidos y estas victorias son la mejor medicina para él!».

El director deportivo también se mostró entusiasmado por cómo el Bayern afrontó el impacto de lo sucedido y consiguió en Friburgo una difícil victoria a domicilio, fruto tanto del esfuerzo como del juego: «Lo que hemos logrado como grupo, el equipo y el cuerpo técnico, que han perdido a su figura de referencia, es realmente extraordinario. Es una victoria mucho más grande que tres puntos».

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Antes del partido de Copa y del partidazo contra el BVB, Eberl solo tiene una preocupación con el Bayern

Con los tres puntos, el Bayern sigue al frente de la Bundesliga. Tras siete jornadas, el club más laureado de Alemania suma 17 puntos. Gracias a su mejor diferencia de goles, los muniqueses están por delante del BVB, que tiene los mismos puntos. El miércoles, el Bayern se enfrentará al 1. FC Magdeburg en la Copa de Alemania, antes del gran partido de liga contra el Borussia Dortmund el sábado por la noche.

En opinión de Eberl, si el Bayern vuelve a jugar como en Friburgo, pocas cosas deberían salir mal. Eso sí, quiere que en el futuro los partidos queden sentenciados antes: «El equipo hizo durante 80 minutos un partido a domicilio casi perfecto. Lo único que faltó fue marcar el 3-0. Por eso volvimos a vernos en apuros».

Sin embargo, aquella noche tan especial eso era secundario para él: «Este partido tiene muchas historias y es una gran victoria».



