Galatasaray habría ofrecido este verano hasta 50 millones de euros a Real Madrid por el centrocampista de 23 años Eduardo Camavinga. El Real Madrid parecía dispuesto a hablar, ya que internamente al francés se le habría considerado «no intransferible». Pero el traspaso a Turquía fracasó por el jugador.





Camavinga no vería la Süper Lig como su próximo destino preferido y, según se informa, quería triunfar en el Real Madrid. Con el nuevo entrenador Jose Mourinho, el polivalente centrocampista central, que en el Real también ha actuado como lateral, no es titular fijo. Sin embargo, hasta ahora sí ha tenido minutos. Mourinho ha utilizado a Camavinga en los seis partidos disputados hasta ahora en Primera División.

Según informaciones del diario deportivo español "AS" y del portal turco "Fanatik", Galatasaray no habría perdido la esperanza de fichar a Camavinga. De acuerdo con ello, el club de Leroy Sane ya prepara una nueva oferta por Camavinga para el invierno. El cálculo del Gala: si Camavinga no logra asentarse de forma permanente en el once inicial con Mourinho, quizá por frustración sí acepte un cambio al Gala, aunque en un primer momento solo sea en calidad de cedido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduardo Camavinga con el Real Madrid?

Camavinga se benefició en verano, sin duda, de que Rodri no cediera al largo interés del Real y acabara cambiando el Manchester City por el FC Barcelona. De este modo, al menos no aumentó en exceso la competencia en el centro del campo del Real. Aun así, Aurelien Tchouameni y Federico Valverde están por delante de Camavinga en la jerarquía de los centrocampistas centrales de perfil más defensivo.

Camavinga tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029.



