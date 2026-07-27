Leo Sauer apunta a ser un nuevo refuerzo para el ataque, un jugador que en su día le provocó un debut de pesadilla a una joya de la DFB, algo que a su vez también tuvo consecuencias para Joshua Kimmich.

Hace algo menos de un año comenzó la gran misión de Julian Nagelsmann: cumplir, según sus propias palabras tras la amarga eliminación en la Eurocopa del verano anterior, con el objetivo de ganar el Mundial. Lo que, como es sabido, fracasó estrepitosamente, ya arrancó la fase de clasificación bajo un mal presagio: en el estreno, el 4 de septiembre de 2025, llegó una derrota por 0-2 ante Eslovaquia de dimensiones históricas.

En la primera derrota a domicilio de la DFB en una clasificación mundialista en los 117 años de historia de la federación, hubo varios desplomes totales. Mientras pesos pesados consagrados como Antonio Rüdiger o Leon Goretzka decepcionaron por completo, sobre todo Nnamdi Collins vivió una noche para el olvido. Aunque probablemente nunca volverá a olvidar aquella noche en Bratislava. El ya jugador de 22 años del Eintracht Frankfurt se vio desbordado como lateral derecho, permitió una ocasión tras otra por su banda y también estuvo decisivamente implicado en el 0-1, precisamente en su primer partido con la selección absoluta.

Al descanso, a Nagelsmann no le quedó más remedio que sustituir a Collins, muy criticado después en la prensa, ya en el intermedio. Tras su debut de pesadilla, hasta hoy no ha sumado ninguna otra internacionalidad más el central de formación, mientras en Alemania se reavivaba un debate sobre el lateral derecho que casi se había convertido en tradición.

La consecuencia: después de un experimento con defensa de cinco en el segundo partido de clasificación contra Irlanda del Norte, Nagelsmann revocó su decisión de hacer jugar a Kimmich en el centro y lo devolvió una vez más al lateral derecho. Ya no hubo marcha atrás. Una medida que también se le reprochó al seleccionador incluso tras la bochornosa eliminación en el Mundial.

Pero quien puso la primera piedra no fue solo Collins. También tuvo mucho que ver su rival directo, en un estado de forma excelente: Leo Sauer. El joven extremo izquierdo del Feyenoord de Róterdam se quedó sin participación directa en gol, pero planteó problemas irresolubles al desbordado debutante en prácticamente cada minuto de la primera mitad. Salió vencedor de casi cada situación y estuvo varias veces a punto de aparecer él mismo en el marcador. Su enorme velocidad, su capacidad de regate y sus virtudes en el uno contra uno enriquecerán pronto también a la Bundesliga.

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Leo Sauer: el VfB Stuttgart apunta a imponerse a Hoffenheim y Benfica

Según informan de manera coincidente Bild y Sky, el VfB Stuttgart, hasta ahora más bien comedido en el mercado de fichajes, también debería llegar Dzenan Pejcinovic, está a punto de cerrar el fichaje del futbolista, que ya tiene 20 años. La cifra del traspaso se sitúa, según la información, entre 12,5 y 15 millones de euros, más bonus de varios millones en una sola cifra, que viajarán del Neckar a la ciudad portuaria neerlandesa.

Un fichaje que bien puede interpretarse como una declaración de intenciones del conjunto suabo. Porque en la puja por Sauer, que con sus 1,84 metros también aporta cierta presencia física, el campeón de Copa de 2025 se habría impuesto, entre otros, al TSG Hoffenheim y al Benfica.

Según informaciones de Sky, el paquete global de Sauer ha convencido especialmente al entrenador Sebastian Hoeneß, por lo que al mismo tiempo el actual costado ofensivo izquierdo del VfB también debería estar advertido. En el flanco izquierdo, la temporada pasada los habituales fueron sobre todo Chris Führich y Jamie Leweling, así como en parte Bilal El Khannouss.

Este último, sin embargo, podría dejar el VfB de nuevo si llega una oferta adecuada, aunque el marroquí fue fichado en propiedad hace solo unos meses. En el Mundial, sin embargo, el versátil atacante se ha puesto en el escaparate para dar el salto a un club grande y supuestamente estaría coqueteando con una salida relámpago.

Advertencia para el VfB Stuttgart: Leo Sauer llega tras una lesión grave

Sauer era considerado un titular indiscutible en Róterdam la temporada pasada, antes de sufrir a comienzos de año primero una grave lesión en el muslo y poco después una rotura parcial muscular, por lo que desde mediados de febrero solo ha disputado dos partidos oficiales. Hasta su parón forzoso, Sauer, que mientras tanto ya se encuentra en fase de readaptación, firmó un balance aceptable de seis participaciones de gol en 26 apariciones con el Feyenoord en la Eredivisie y la Europa League. En el duelo directo con el VfB en la fase de grupos a comienzos de noviembre, entró al campo muy tarde.

Para Sauer, el cambio a Stuttgart es la oportunidad de dar los siguientes pasos en su desarrollo. Con una competencia notablemente mayor y rivales más fuertes. Entre ellos también Collins, que presumiblemente estará deseando tomarse la revancha si en el duelo entre Frankfurt y Stuttgart se produce un reencuentro sobre el césped.

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VfB Stuttgart: resultados de los amistosos de pretemporada hasta ahora

Fecha / Hora Amistoso 19 de julio TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 de julio / 15:00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 de julio / 19:00 Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 de agosto / 15:00 VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 de agosto / 17:00 VfB Stuttgart vs. FC Everton







