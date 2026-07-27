Leo Sauer apunta a ser un nuevo refuerzo para el ataque, un jugador que en su día le provocó un debut de pesadilla a una joya de la DFB, lo que a su vez también tuvo consecuencias para Joshua Kimmich.

Hace algo menos de un año arrancó la gran misión de Julian Nagelsmann: hacer realidad, según sus palabras tras la amarga eliminación en la Eurocopa del verano anterior, el objetivo de ganar el Mundial. Lo que, como es sabido, fracasó estrepitosamente, ya comenzó la fase de clasificación bajo malos presagios: en el arranque, el 4 de septiembre de 2025, cayó una derrota por 0-2 ante Eslovaquia de dimensiones históricas.

En la primera derrota a domicilio de la DFB en una clasificación mundialista en los 117 años de historia de la federación hubo varios desastres absolutos. Mientras figuras consagradas como Antonio Rüdiger o Leon Goretzka decepcionaron por completo, sobre todo Nnamdi Collins vivió una noche para el olvido.

Aunque probablemente nunca olvidará aquella noche en Bratislava. El ahora jugador de 22 años del Eintracht Frankfurt se vio completamente superado como lateral derecho, permitió una ocasión tras otra por su banda y también tuvo una participación decisiva en el 0-1, precisamente en su primer partido con la selección absoluta.

Al descanso, a Nagelsmann no le quedó otra que sustituir a Collins, duramente criticado después en la prensa, ya en el intermedio. Tras su debut de pesadilla, hasta hoy no ha vuelto a sumar ninguna internacionalidad más el central de formación, mientras en Alemania se reavivó un debate sobre el lateral derecho que ya casi se había convertido en tradición.

La consecuencia: tras un experimento con una línea de cinco en el segundo partido de clasificación ante Irlanda del Norte, Nagelsmann rectificó su decisión de hacer jugar a Kimmich en el centro y lo volvió a enviar al lateral derecho. No hubo vuelta atrás. Una medida que también se le recriminó al seleccionador incluso después de la bochornosa eliminación del Mundial.

Pero quien puso la primera piedra no fue solo Collins. También tuvo que ver su rival directo, en un estado de forma excelente: Leo Sauer. El joven extremo izquierdo del Feyenoord Rotterdam no firmó ninguna participación directa en gol, pero puso al desbordado debutante ante problemas irresolubles en casi cada minuto de la primera parte.

Salió vencedor de casi cualquier situación y estuvo varias veces a punto de aparecer él mismo en el marcador. Su enorme velocidad, su capacidad de regate y sus virtudes en el uno contra uno enriquecerán pronto también a la Bundesliga.

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Leo Sauer: el VfB Stuttgart parece adelantarse a Hoffenheim y Benfica

Según informan al unísono Bild y Sky, el VfB Stuttgart, hasta ahora más bien contenido en el mercado de fichajes — también debería llegar Dzenan Pejcinovic —, está a punto de cerrar la incorporación del futbolista, que ya tiene 20 años. La cifra del traspaso se sitúa, según la información, entre 12,5 y 15 millones de euros más bonus de un importe de un solo dígito en millones, que viajarán desde el Neckar hasta la ciudad portuaria neerlandesa.

Un fichaje que bien puede interpretarse como una declaración de intenciones del conjunto suabo. Porque en la pelea por Sauer, que con su 1,84 metros de estatura también aporta cierta presencia física, el campeón de Copa de 2025 se habría impuesto, entre otros, al TSG Hoffenheim y al Benfica.

Según la información de Sky, el paquete global de Sauer ha convencido especialmente al técnico Sebastian Hoeneß, por lo que al mismo tiempo el actual flanco ofensivo izquierdo del VfB también debería darse por avisado. En la banda izquierda, en la temporada recién terminada, los fijos fueron sobre todo Chris Führich y Jamie Leweling, así como por momentos Bilal El Khannouss.

Este último, según se comenta, podría volver a dejar el VfB si llega una oferta adecuada, pese a que el marroquí fue fichado en propiedad hace solo unos meses. Eso sí, en el Mundial el polivalente atacante se ha puesto en el escaparate para dar el salto a un gran club y supuestamente estaría coqueteando con una salida relámpago.

VfB Stuttgart, advertido: Leo Sauer llega tras una lesión grave

Sauer era considerado la pasada temporada un titular indiscutible en Róterdam, hasta que a comienzos de año sufrió primero una grave lesión en el muslo y poco después un desgarro muscular parcial, por lo que desde mediados de febrero solo disputó dos partidos oficiales. Hasta ese parón forzoso, Sauer, que mientras tanto se encuentra en fase de readaptación, firmó un balance correcto de seis participaciones de gol en 26 encuentros con el Feyenoord en la Eredivisie y la Europa League. En el duelo directo ante el VfB en la fase de grupos a comienzos de noviembre, entró recién en los últimos minutos.

Para Sauer, el cambio a Stuttgart es la oportunidad de seguir dando pasos en su desarrollo. Con una competencia notablemente mayor y rivales más fuertes. Entre ellos también Collins, que presumiblemente arde por una revancha, en caso de que en el duelo entre Frankfurt y Stuttgart vuelva a producirse un reencuentro sobre el césped.

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VfB Stuttgart: resultados hasta ahora en los amistosos de pretemporada

Fecha / Hora Amistoso 19 de julio TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 de julio / 15:00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 de julio / 19:00 Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 de agosto / 15:00 VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 de agosto / 17:00 VfB Stuttgart vs. FC Everton







