«Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta grande, y así salió por la puerta pequeña», dijo Maria Dolores dos Santos Aveiro (71) a la revista portuguesa TV 7 Dias. «Pero no pasa nada, Dios se encargará de ello». A causa de los incidentes, «he llorado un poco. Eso también viene bien para soltar algo. Ahora tenemos que superarlo».

Ronaldo había abandonado precipitadamente la semana pasada la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca tras un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus. Después se desataron intensos debates, e incluso la política intervino.

A continuación, el jugador de 41 años de Al-Nassr expuso su versión de los hechos en un amplio comunicado y, en ese contexto, cargó duramente contra Jesus. A día de hoy, sigue sin estar claro si volverá a jugar con la selección portuguesa.

Madre de Ronaldo: «Siempre fue el héroe de Portugal»

Tras su marcha, Ronaldo habló por teléfono con su madre, según reveló ella ahora: «Me dijo: “Mamá, no te preocupes. Diré la verdad cuando estemos todos juntos”. Y yo le respondí: “Vale, hijo mío, dale la vuelta al asunto otra vez”. Y eso fue todo. Le dije que se mantuviera tranquilo, pero bueno, su cabeza le llevó a hacer eso. Ya veremos. Le he dado todo mi apoyo, no ha servido de nada. Pero no pasa nada. Ha dado tanto a Portugal, por eso siempre está ahí. Siempre fue el héroe de Portugal».

En opinión de su madre, los portugueses no valoran a Ronaldo «como deberían. Pero así es el portugués que tenemos». En las redes sociales, su hermana Elma Aveiro también había salido recientemente en defensa de Ronaldo.

Ronaldo juega con la selección portuguesa desde 2003. En 234 partidos, marcó 146 goles. En 2016 llevó a Portugal a ganar la Eurocopa, el primer gran título de la nación.