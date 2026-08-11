El nombre de Imam Ashour ha vuelto a situarse en el centro del interés de los clubes turcos, después de que el periodista Ahmed Shobier revelara que el Konyaspor mantiene su empeño en hacerse con los servicios del jugador del Al Ahly, pese a que el club egipcio asegura que hasta ahora no ha recibido ninguna oferta oficial.

Shobier explicó que el Konyaspor ha elevado el valor de su oferta por Imam Ashour hasta los 4 millones y 250 mil dólares, después de haber presentado anteriormente ofertas más bajas para hacerse con los servicios del jugador durante el actual mercado de fichajes de verano.

Shobier señaló, a través de su programa radiofónico, que el Al Ahly ha confirmado no haber recibido ninguna oferta oficial del club turco, e insistió en que la directiva del club rojo considera que existen intentos de crear una crisis en torno al jugador y desestabilizar al equipo.

Sin embargo, la postura del Konyaspor parecía distinta, después de que Shobier transmitiera unas declaraciones de uno de los miembros de la junta directiva del club turco, en las que aseguró que el club ya había elevado su oferta hasta los 4 millones y 250 mil dólares, y pidió al Al Ahly que revisara su correo electrónico oficial para comprobar que la oferta había llegado.

El directivo del Konyaspor añadió, según Shobier, que esta oferta es la última del club turco para cerrar el fichaje de Imam Ashour, y reafirmó su deseo de completar la contratación del jugador.

"Una celebración mejor que la de Mohamed Salah"

El club turco no se limitó a revelar su empeño en fichar a Imam Ashour, sino que lanzó un mensaje llamativo, ya que el miembro de su junta directiva aseguró que el Konyaspor quiere recibir al jugador y celebrarlo "de una manera mejor que la que ocurrió con Mohamed Salah" tras el traspaso de la estrella egipcia al Trabzonspor.

El traspaso de Salah al Trabzonspor había generado un gran estado de entusiasmo en Turquía, y contó con un amplio recibimiento y celebración por parte de la afición, lo que hace que las palabras del Konyaspor sobre organizar una celebración aún mayor para Imam Ashour resulten enormemente llamativas.

Shobier también apuntó que el club turco sigue las noticias de Imam Ashour de forma continua durante la concentración del Al Ahly en España, y habló además de información que poseen sobre la postura del jugador respecto a las ofertas del Golfo, asegurando que no prefiere trasladarse al Golfo.

El Al Ahly se aferra a sus estrellas

En cambio, la postura del Al Ahly parece clara respecto a la salida de sus jugadores titulares durante el actual mercado de fichajes, ya que Shobier aseguró que el club no desea desprenderse de ninguna de sus piezas importantes esta temporada salvo que llegue una oferta económica descomunal difícil de rechazar.

Shobier situó a Imam Ashour junto a Mostafa Shobier, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany y Marwan Attia entre los jugadores cuya continuidad en el equipo el Al Ahly quiere mantener.