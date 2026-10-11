¿Le bastarán 70 millones de euros? Liverpool encuentra lo que buscaba en una estrella del Barcelona

Jules Koundé, defensa del Barcelona, ya no es intransferible como lo era anteriormente, después de haber quedado relegado a un papel secundario bajo la dirección de Hansi Flick.

Koundé (27 años) llegó del Sevilla al Barcelona en el verano de 2022 por 50 millones de euros, y durante mucho tiempo fue uno de los pilares del equipo.

Pero el papel de Koundé ha retrocedido notablemente en los últimos tiempos: esta temporada solo ha disputado cuatro partidos en LaLiga y no ha participado en los últimos tres encuentros, en los que se quedó en el banquillo. Koundé jugó los 90 minutos completos en LaLiga en un solo partido, frente al Rayo Vallecano, y también disputó un encuentro completo en la Champions League contra el Feyenoord.









Según un informe de Football Insider recogido por el diario Bild alemán, el Liverpool aspira a esta operación, y parece que cerca de 70 millones de euros podrían ser suficientes para cerrarla, teniendo en cuenta que "no hay negociaciones oficiales hasta el momento".

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

El diario español Sport también aseguró que el Barcelona no venderá a Koundé si no es por una oferta muy elevada, después de que anteriormente se hablara de una cifra cercana a los 50 millones de euros. El defensa francés está vinculado al Barcelona por contrato hasta 2030.

Lee también: El caos de Vinicius: un caso arbitral único en la historia de LaLiga

Koundé, una operación adecuada para reforzar la defensa del Liverpool

El Liverpool busca un lateral derecho, sobre todo tras la posible ausencia de Conor Bradley hasta el año que viene y el rendimiento poco convincente de Jeremie Frimpong, además de que Ronald Araujo, cedido por el Barcelona, no es un lateral derecho clásico.

Asimismo, Joe Gomez podría abandonar las filas del Liverpool en verano, mientras que Koundé puede jugar como lateral derecho o como central.

Pero el Liverpool no es el único club inglés que sigue a Koundé, ya que, según Sport, el jugador entró también en los intereses del Arsenal, el Chelsea, el Manchester United y el Manchester City. Su nombre también se vinculó anteriormente, de manera no oficial, con el Bayern Múnich.

Aun así, la situación de Koundé parece poco clara, pues el propio diario español aseguró que podría pensar en un cambio de aires en enero, mientras que otros informes señalaron que rechazó de inmediato el interés del Liverpool y que quiere recuperar su puesto de titular bajo la dirección de Flick.