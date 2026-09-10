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tifosi LazioGetty Images

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Lazio, los aficionados no cambian de idea ni siquiera con el liderato: los seguidores del AC Milan serán el doble que los de casa

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AC Milán

Lazio: 12.000 entradas vendidas (más 3.000 abonados); 9/10.000 serán aficionados del Milan

Los aficionados de la Lazio no dan marcha atrás y seguirán con su boicot en el partido del sábado contra el Milan. El liderato en la clasificación del equipo entrenado por Gattuso no frena la protesta de la afición contra la propiedad y, más concretamente, Claudio Lotito. Según informa Il Messaggero , hasta ahora se han vendido 12000 entradas (a las que hay que sumar los 3000 abonados). De ellas, 9/10000 serán para los seguidores del Milan. En definitiva, debería haber por tanto 6000 aficionados de la Lazio repartidos un poco por todas partes frente a los 12000 del Milan.

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