Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-CRO-DINAMO-PRESSERAFP

Traducido por

Lazio, esto es lo que viene después de Gila: lo ficha Boban

Lazio
Fichajes

La Lazio se mueve con decisión en el mercado y ficha jugadores clave para el centro del campo y la defensa. La directiva biancoceleste ha presentado su primera oferta al Bayern de Múnich por la joven promesa Jonathan Asp Jensen y ya busca reemplazo para Mario Gila, cerca de fichar por el Milan.


Para reemplazar a Gila, el club ya tiene en mente a Domínguez, defensa del Dinamo de Zagreb, y negocia con Zvonimir Boban. La petición del club croata es de 12 millones, pero la Lazio planea ofrecer unos 9 millones más bonificaciones. La operación se activará en cuanto el Milan formalice la compra de Gila y libere el presupuesto necesario.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google