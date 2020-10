Layún: "Tecatito no va a un grande de Europa por su nacionalidad"

El defensa mexicano considera que Jesús Manuel tiene todas las condiciones para jugar en un equipo importante.

Ante , es muy probable que Tecatito Corona haya firmado su mejor actuación utilizando la camiseta de la Selección mexicana. El nacido en Hermosillo salió más desequilibrante que nunca, maniatando a la defensa de Países Bajos y llevándose los elogios de propios y extraños.

Si hay un compañero del Tricolor que lo conoce a la perfección, ese es Miguel Layún. El hoy lateral de convivió con Jesús Manuel por muchos años en el Porto y con , sabiendo sus alcances y condiciones dentro del terreno de juego.

El periodista David Faitelson lanzó una pregunta en sus redes sociales, queriendo ver a Tecatito en un equipo mucho más grande. Layún le contestó, explicando los que para él han sido los motivos por los que no se ha marchado de : "¡Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle. ¡No conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como él! ¿O me equivoco en mi percepción?", dijo.

Durante este mercado, se mencionó que el Porto estaba dispuesto a vender a su máxima figura, solicitando a cualquier club interesado 30 millones de euros. Al final, ninguna entidad pagó su cláusula de rescisión y se mantuvo.