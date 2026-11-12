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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Lautaro Martínez renuncia a sus días de descanso por el Inter

Lautaro Martínez
Inter Milán

Lautaro Martínez tiene un objetivo muy claro: volver al campo lo antes posible y ponerse de nuevo a disposición del Inter. El capitán del Inter ya piensa en el partido contra el Atalanta del 22 de noviembre, una cita que podría marcar su regreso tras la baja por lesión.

El Inter afronta un calendario especialmente intenso: nueve partidos en un mes, desde la vuelta a la competición contra el equipo de Bérgamo hasta Navidad. Cinco compromisos de liga, dos partidos de Champions League, el debut en la Copa de Italia y la Supercopa contra la Lazio. Un tramo decisivo en varios frentes: desde la lucha por el liderato de la Serie A, con el objetivo de recuperar el primer puesto, hasta la clasificación directa para los octavos de final europeos, pasando por la búsqueda de una plaza en los cuartos de final de la Copa de Italia y del primer título de la temporada. Un calendario repleto de citas en el que Lautaro quiere ser protagonista. Y su trabajo diario confirma que volver a jugar es una prioridad absoluta.

SIN DESCANSO

A pesar de los días de descanso que Cristian Chivu concedió al equipo tras el partido contra el Como, el número 10 del Inter decidió no parar, según cuenta la Gazzetta dello Sport. El lunes y el martes acudió al centro de entrenamiento para continuar con su programa personalizado de recuperación, junto a Luis Henrique, que también está lidiando con una lesión. Una muestra de determinación y compromiso con la camiseta que recuerda las ganas de volver que ya mostró la temporada pasada, cuando Lautaro tuvo que afrontar un problema en la pantorrilla.

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