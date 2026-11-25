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Noche redonda para el Inter en la Champions League. Al gigante italiano le costó entrar en el partido, pero acabó imponiéndose con comodidad por 2-0 al VfB Stuttgart en casa.

El Inter creyó que le señalarían un penalti cuando Carlos Augusto cayó dentro del área a los 20 minutos, pero el árbitro no señaló el punto de penalti. En los últimos minutos de la primera parte, Marcus Thuram disparó ligeramente desviado y Nicolò Barella estrelló el balón en el poste.

El conjunto local no se adelantó hasta después del descanso. Josha Vagnoman tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro Francois Lexetier señaló el punto de penalti. Petar Susic convirtió el lanzamiento desde los once metros.

El Inter tomó impulso y duplicó su ventaja cuando quedaba un cuarto de hora. Federico Dimarco puso un centro preciso para Lautaro Martínez, que marcó con un potente disparo a una esquina.

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Un gran impulso para el delantero argentino, que vuelve a estar en plena forma. Martínez apenas llevaba cinco minutos sobre el césped cuando anotó el 2-0 del Inter.

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El entrenador Cristian Chivu realizó varios cambios en el Inter en los últimos minutos, sobre todo pensando en el partido en casa contra el Genoa en la Serie A de este sábado.

En la Champions League, el Inter sube al duodécimo puesto, con nueve puntos en cinco partidos. Al equipo de Chivu le esperan semanas intensas, con encuentros como la visita al Borussia Dortmund el 9 de diciembre.