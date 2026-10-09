Las estadísticas muestran una clara superioridad del Inter de Milán sobre el Parma en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, antes de su duelo del sábado, en la sexta jornada de la Serie A, en el que el Nerazzurri busca prolongar su racha de victorias y lograr un arranque perfecto en su estadio, mientras que el Parma espera poner fin a su serie de resultados negativos como visitante.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Inter de Milán no ha perdido en sus últimos 9 partidos ante el Parma en la Serie A, con 6 victorias y 3 empates, además de haber ganado 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambos, frente a un empate.

La última victoria del Parma sobre el Inter de Milán en la competición se remonta al 15 de septiembre de 2018, cuando ganó por 1-0 en el estadio Giuseppe Meazza, con un gol marcado por el exjugador Federico Dimarco.

El Inter de Milán ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos 8 enfrentamientos ante el Parma en la Serie A, con un total de 17 goles durante esta racha.

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El Inter no ha logrado una racha más larga de partidos consecutivos marcando al menos dos goles en la Serie A más que ante el Hellas Verona, con 11 partidos entre 1997 y 2015; la Sampdoria, con 11 partidos entre 1947 y 1951; y el Cagliari, con 10 partidos entre 1996 y 2006.

El Inter de Milán mantuvo su portería a cero en sus últimos dos partidos ante el Parma en la Serie A, y el Nerazzurri puede conseguir 3 partidos consecutivos sin encajar goles ante el Parma por primera vez en la historia de sus enfrentamientos en la competición.





El Inter de Milán tiene la oportunidad de ganar todos sus cuatro primeros partidos en su estadio en la Serie A esta temporada, un logro que solo ha conseguido en dos ocasiones durante los últimos 35 años: en la temporada 2017-2018 bajo la dirección de Luciano Spalletti, y en la temporada 2005-2006 bajo la de Roberto Mancini.

El Parma ha perdido sus últimos 4 partidos disputados como visitante en la liga, y su última racha más larga de derrotas consecutivas fuera de casa en la Serie A se remonta al periodo entre abril de 2021 y agosto de 2024, cuando perdió 6 partidos consecutivos.

Alberto Gilardino regresa al Parma, club con cuya camiseta marcó 50 goles en 96 partidos de la Serie A durante el periodo entre 2002 y 2005.

Gilardino ocupa el segundo puesto en la lista de máximos goleadores históricos del Parma en la Serie A, por detrás de Hernán Crespo, que encabeza la lista con 72 goles.

El Inter de Milán ha perdido dos de sus últimos 4 partidos disputados en la Serie A inmediatamente después del parón internacional, frente a dos victorias, después de haber mantenido su registro sin derrotas en los ocho partidos anteriores que siguieron a parones internacionales, con 6 victorias y dos empates.

En cambio, el Parma solo ha logrado una victoria en sus últimos 12 partidos disputados en la Serie A tras parones internacionales, frente a 6 empates y 5 derrotas, y esa victoria fue por 2-1 ante el Hellas Verona el 23 de noviembre de 2025.

El Inter de Milán supera a todos los equipos de la Serie A esta temporada en cuanto al número de tiros a puerta, con 37 remates, mientras que el Parma cierra la lista con solo 14 remates.

Asimismo, el Inter de Milán encabeza la clasificación de goles esperados con una media de 14,5, mientras que el Parma ocupa el último puesto con una media de 3,4 durante la temporada actual.





Lautaro Martínez marcó dos goles en cada uno de sus dos últimos partidos de la Serie A ante el Nápoles y la Roma, y el delantero argentino puede convertirse en el primer jugador en la historia del Inter de Milán en marcar más de un gol en 3 partidos consecutivos de la Serie A, desde la adopción del sistema de 3 puntos por victoria en la temporada 1994-1995.

El último jugador del Inter en lograr esta hazaña fue Carlo Muraro, durante el periodo entre diciembre de 1976 y enero de 1977, cuando marcó ante el Nápoles, la Roma y el Bolonia.

Lautaro necesita solo dos goles para igualar la cifra de Benito Lorenzi, segundo en la lista de máximos goleadores históricos del Inter de Milán en la Serie A con 138 goles, después de que Lautaro haya marcado 136 goles, mientras que Giuseppe Meazza encabeza la lista con 197 goles.

David Romero marcó en sus últimos dos partidos de liga ante el Génova y el Como, mientras que la última vez que un jugador del Parma marcó en 3 partidos consecutivos de la Serie A se remonta a Dejan Kulusevski, que lo logró en julio de 2020.