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Laurent Courtois, entrenador del Columbus Crew, ha desatado la polémica al afirmar que Lionel Messi tuvo suerte de evitar la expulsión durante la contundente victoria de su equipo por 3-0 ante el Inter Miami. El astro argentino protagonizó un tenso incidente en la primera parte tras golpear en la cara a un rival con el balón desde corta distancia.

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Un incidente empaña el descuento de la primera parte en el Nu Stadium

El incidente ocurrió en el descuento de la primera parte del primer partido de la serie de tres de la primera ronda de los playoffs de la MLS, disputado el sábado por la noche. Como el delantero del Columbus Gonzalo Tapia no se había alejado la distancia reglamentaria, Lionel Messi efectuó rápidamente un saque de banda y le lanzó el balón directamente a la cara desde unos 60 centímetros.

El árbitro Allen Chapman amonestó a ambos jugadores, por lo que Messi evitó una tarjeta roja que le habría acarreado una sanción de al menos un partido. Tapia marcó después su segundo gol y el Columbus se impuso por 3-0 .

Courtois cuestiona el arbitraje y Tapia evita la polémica

Courtois, entrenador del Columbus, criticó la decisión ante los periodistas después del partido. «Todo el mundo sabe que aquello merecía más que una amarilla», afirmó. Cuando le preguntaron si la Major League Soccer debía revisar la jugada, añadió que la situación era «triste».

Tapia, pese a haber recibido el balonazo, evitó culpar al árbitro. «Es una jugada del partido. No sé si es tarjeta roja, pero no soy el árbitro para decirlo», señaló el delantero del Columbus Crew. «Ahí queda».

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La defensa del título del Miami tropieza pese al hito de Messi con la Bota de Oro

El entrenador del Inter Miami, Kily Gonzalez, se mostró de acuerdo con Tapia en su rueda de prensa posterior al partido. «Tengo que pensar en la situación, la tarjeta no cambia mucho», dijo. «El árbitro vio una amarilla y eso es todo, no podemos culparlo. A veces se equivocan, a veces no les caemos bien todos y tenemos que aceptarlo».

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La derrota deja al campeón de la MLS Cup de 2026 al borde de la eliminación en primera ronda, después de llegar a los playoffs como segundo cabeza de serie de la Conferencia Este. También amargó una noche especial para Messi, que antes del inicio recibió de manos del copropietario Jorge Mas la Bota de Oro de 2026, premio que había ganado a principios de este mes.

Messi se convirtió en el primer jugador en ganar dos Botas de Oro consecutivas en la MLS y en el sexto en conquistar el trofeo más de una vez, tras sumar 26 goles en la temporada regular y 17 asistencias, la segunda mejor cifra de la liga. También se espera que obtenga por tercera vez consecutiva el premio al mejor jugador de la MLS.

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El Inter Miami, obligado a ganar en su visita a Columbus

El Inter Miami afrontará una prueba inmediata cuando viaje a Columbus el viernes para disputar el segundo partido. Tras la derrota del sábado, el equipo de Gonzalez debe ganar a domicilio para mantener vivas sus opciones en los playoffs.

Una victoria fuera de casa forzaría un tercer partido decisivo de vuelta en el Nu Stadium y daría al campeón de la MLS Cup de 2026 una oportunidad de evitar una eliminación prematura.