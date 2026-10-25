Hubo una gran expectación antes del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo, en el estadio Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga. Justo antes del inicio del encuentro, la afición del Barcelona desplegó un impresionante mosaico para animar a los jugadores a lograr la victoria en el Clásico.

Según el diario "Mundo Deportivo", las gradas primera y segunda quedaron completamente cubiertas con un mosaico de tarjetas azules y rojas que formaban el lema "Batec blaugrana", que significa "latidos azulgranas".

El diseño incluyó además unas ondas que simbolizan los latidos de los corazones de toda la afición del Barcelona y su pasión al esperar el partido contra su eterno rival.

Este es el segundo mosaico que se despliega en el Camp Nou desde su remodelación; el primero se presentó la temporada pasada, durante el Clásico contra el Real Madrid.

En aquella ocasión, hubo pancartas azules y rojas que formaban el escudo del Barcelona y el lema "Força Barça", además de la bandera de Cataluña (senyera) en la grada sur.

Cabe señalar que el Barcelona llegó al Clásico como líder de la clasificación de LaLiga con pleno de puntos (28 puntos), con una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid, tercer clasificado.



