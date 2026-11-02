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LASK vs. Slovan Bratislava, en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

LASK vs Slovan
LASK
Slovan
Liga de Campeones

El LASK juega contra el Slovan Bratislava en la Champions League. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

LASK vs. Slovan Bratislava: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Raiffeisen Arena

El partido entre LASK y Slovan Bratislava comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre LASK y Slovan Bratislava se puede ver en directo en DAZN. La retransmisión en streaming está disponible directamente a través de DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con LASK y Slovan Bratislava?

LASK llega a este duelo con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante WSG Tirol en la Bundesliga austríaca. Destaca especialmente el 5-4 contra Ried en la Copa, que apunta tanto a la capacidad ofensiva del equipo de Linz como a su fragilidad defensiva. En la Champions League, su último resultado fue una victoria a domicilio por 3-2 ante Sporting CP. En total, LASK marcó 14 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Slovan Bratislava presenta también un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota. El 4-0 contra AS Roma en la Champions League fue el único revés; desde entonces, Slovan ganó dos partidos de liga consecutivos, el último por 2-1 en casa de Zeleziarne Podbrezova. El 2-2 contra Dukla Banska Bystrica fue el único partido en el que cedió puntos en liga. Slovan marcó once goles y encajó ocho en sus últimos cinco partidos.

LAS

LAS - Formulario

LUS
W0-4
SCP
W2-3
SAL
L1-3
RIE
W5-4
WSG
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SBR

SBR - Formulario

TRN
W0-3
ROM
L4-0
BBY
D2-2
TRE
W0-2
POD
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: alineaciones

LASK contra Slovan alineaciones probables

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Formación
Slovan crest
Slovan
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan crest
Slovan
SBR
3-4-1-2
LASK

Once inicial

Slovan

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • Yaya Touré

LASK vs. Slovan Bratislava: estado de forma

LAS

LAS - Formulario

LUS
W0-4
SCP
W2-3
SAL
L1-3
RIE
W5-4
WSG
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SBR

SBR - Formulario

TRN
W0-3
ROM
L4-0
BBY
D2-2
TRE
W0-2
POD
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: balance de enfrentamientos directos

LASK vs. Slovan Bratislava: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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