Las votaciones más extrañas del Balón de Oro: ¿se ha convertido el premio en un engaño sometido a los caprichos?

Pese a la coronación del inglés Harry Kane con el premio del Balón de Oro de 2026, los detalles de la votación revelaron elecciones polémicas y numerosas sorpresas, después de que los votos de los periodistas internacionales mostraran claras diferencias en la valoración de las principales estrellas del mundo, llegando a la exclusión de nombres destacados de las listas de los 10 mejores jugadores.

La revista "France Football" reveló los detalles de los votos de los 100 periodistas que participaron en la votación, que otorgaron a Kane 1.055 puntos, aventajando por solo 28 puntos al francés Kylian Mbappé, segundo clasificado con 1.027 puntos, mientras que el español Lamine Yamal fue tercero con 881 puntos, y su compatriota Rodri quedó cuarto.

Entre las elecciones más sorprendentes estuvo el voto del periodista griego, que colocó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el primer puesto, por delante de Rodri y Willian Pacho, mientras que Kane se conformó con el séptimo puesto, y tanto Mbappé como Yamal y Ousmane Dembélé quedaron ausentes de su lista de los 10 mejores jugadores.

En cuanto al periodista ucraniano, eligió al español Fabián Ruiz para ganar el premio, por delante de Pau Cubarsí y Kvaratskhelia, sin incluir a Mbappé en su lista, mientras que Yamal quedó séptimo y Kane noveno.

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La votación de Curazao protagonizó otra sorpresa, después de que el periodista que la representaba fuera el único que colocó a Michael Olise al frente de sus elecciones.

Países que excluyen a Kane y Yamal de sus cálculos

Kane no estuvo presente en las listas de los 10 mejores jugadores de los periodistas de Costa de Marfil y México, y Yamal estuvo totalmente ausente de las listas de varios países, entre ellos Camerún, Croacia y Bielorrusia.

El delantero inglés retrocedió hasta el décimo puesto en las votaciones de Camerún y la República Checa, mientras que el periodista croata Zdravko Reic eligió a Rodri en el primer puesto, seguido del noruego Erling Haaland y luego del argentino Lionel Messi, mientras que colocó a Kane en el sexto y excluyó a Yamal de la lista de los 10 mejores jugadores.

El periodista croata se disculpa por su clasificación

El periodista croata reconoció posteriormente que había cometido un error en la clasificación de Kane, pero se mantuvo firme en su decisión de no premiar al joven jugador del Barcelona, al considerar que no había sido lo suficientemente decisivo durante la Copa del Mundo.

Las votaciones también mostraron la influencia de las preferencias nacionales y regionales en las elecciones de algunos periodistas, pues Grecia y Georgia fueron los dos únicos países que colocaron a Kvaratskhelia en el primer puesto.

En Colombia, el periodista Patxi Andrade provocó amplias reacciones por conceder una gran atención a su compatriota Luis Díaz, junto a Willian Pacho y Julián Quiñones, pese a que los tres primeros puestos de su votación los ocuparon Kane, Rodri y Mbappé.

En otras elecciones, Vietnam prefirió a Rodri en reconocimiento a su papel en la Copa del Mundo, mientras que Ecuador concedió una atención especial a los jugadores franceses, y colocó a Mbappé, Olise y Dembélé entre sus cuatro mejores jugadores.

Pese a la disparidad de estas elecciones, Kane se adjudicó el premio por una diferencia de 28 puntos sobre Mbappé, en un resultado ajustado que reflejó la diferencia de puntos de vista de los votantes acerca de la identidad del jugador más merecedor de coronarse con el Balón de Oro.