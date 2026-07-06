Las voces que piden la salida de Gianni Infantino son más fuertes que nunca: así es como la FIFA podría destituirlo

La polémica por la suspensión de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun ha avivado las peticiones de dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aficionados, la UEFA y hasta el expresidente Sepp Blatter se han pronunciado con dureza. Pero, ¿es realista ese escenario?

Aunque las críticas a Infantino se han intensificado en los últimos años, destituirlo es complicado. El suizo fue elegido en 2016 y está en su tercer mandato, que dura hasta 2027.

Solo el Congreso de la FIFA, en el que votan todas las federaciones afiliadas, puede destituirlo, y solo con mayoría. Este órgano se reúne una vez al año, aunque se puede convocar una sesión extraordinaria.

En la práctica es complejo: primero se necesita incluir el tema en el orden del día y luego conseguir la mayoría en la votación.

La UEFA, aunque influyente, no tiene votos suficientes y necesita aliados en África, Asia y Sudamérica.

Precisamente esa dependencia económica es, para los críticos, el mayor obstáculo: muchas federaciones dependen de los fondos que la FIFA distribuye mediante subvenciones y programas de desarrollo.

Por eso, una posible coalición contra Infantino debe gestarse tanto en el ámbito deportivo como en el político. Solo si varios continentes se unen y presionan de forma conjunta podrá vislumbrarse un cambio en la cúpula de la FIFA.

Por ahora, ese escenario parece lejano: a pesar de las críticas y de la polémica en torno a Balogun, así como del posible papel perjudicial del presidente Donald Trump, Infantino cuenta con suficiente apoyo para completar su mandato hasta 2027.