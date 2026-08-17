El Cagliari vive un momento de gran preocupación tras el terrible accidente que sufrió su joven jugador Yael Trepy, de 20 años, que estuvo a punto de perder la vida ahogado en una piscina de la ciudad de Porto Cervo.

El jugador disfrutaba de un día de descanso con el equipo después de haber participado como titular en el partido de la Copa de Italia ante el Arezzo el viernes, ya que el equipo tuvo dos días de descanso, antes de sufrir el accidente durante el fin de semana.

Según los primeros informes, recogidos por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", Trepy se vio sorprendido por un cambio repentino en la profundidad de la piscina y, al no saber nadar bien, sufrió una fuerte dificultad y perdió el conocimiento, antes de ser rescatado con rapidez y trasladado urgentemente en helicóptero al hospital de Sassari, donde fue conectado a un respirador artificial.

La tomografía computarizada del tórax reveló la presencia de grandes cantidades de líquido en sus pulmones, lo que dificultó el intercambio de oxígeno, por lo que los médicos decidieron inducirle un coma médico dentro de la unidad de cuidados intensivos para evitar mayores complicaciones y permitir que recibiera el tratamiento necesario.

El Cagliari emitió un comunicado oficial en el que afirmó que se encuentra "en contacto permanente con el centro sanitario y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado", y añadió: "En estos momentos, el club transmite sus mejores deseos a Yael y a su familia, pide que se respete su intimidad y ofrecerá cualquier actualización tan pronto como esté disponible".

Está previsto que el equipo retome sus entrenamientos hoy de cara al enfrentamiento ante el Parma a domicilio en el primer partido de la Liga.