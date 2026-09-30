Las tentaciones de Tapia: ¿cómo intenta la Federación Argentina evitar la salida de Scaloni?

Diversos informes de prensa han revelado un giro inesperado en el futuro de Lionel Scaloni, al confirmar que el técnico más laureado en la historia de la selección argentina en el siglo XXI está a las puertas de la continuidad, pese a todas las anteriores insinuaciones sobre su marcha.

El diario español "Sport" señaló que la Asociación del Fútbol Argentino busca con firmeza dar continuidad a la exitosa trayectoria, mediante una oferta que permitiría a Scaloni dirigir a la Albiceleste en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El diario apuntó que Scaloni, quien llevó a Argentina a romper una sequía de 28 años desde su último título en la Copa América 1993, y sumó dos títulos de Copa América y una Copa del Mundo, había insinuado el final de su etapa tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El periódico recogió su célebre declaración de entonces: "Seguiré hasta diciembre, después hablaré con el presidente Claudio Tapia; la idea es relajarme y tomarme un descanso, probablemente pare".

Una oferta hasta 2030

"Sport" citó al periodista argentino Gastón Edul, según el cual la Asociación, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, presentó una oferta oficial consistente en un contrato de dos años con opción a prorrogarlo dos años más, es decir, la permanencia al menos hasta la Copa América 2028, con la posibilidad de continuar hasta el Mundial 2030.

El diario español confirmó que las negociaciones han entrado en su fase final y que ambas partes han alcanzado un gran acercamiento en los últimos días.

Así lo confirmó el propio Scaloni en la rueda de prensa previa al duelo ante Bolivia, donde dijo: "¿La foto con Chiqui Tapia? Acabamos de empezar a hablar; hay un deseo mutuo por ambas partes, y eso es lo más importante", en unas palabras que el periódico recogió como muestra de la cercanía de un acuerdo oficial.







