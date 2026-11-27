A las selecciones árabes les esperan duros enfrentamientos en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, una fase de eliminación directa en la que no hay margen para recuperarse.
Todas las miradas apuntan a Arabia Saudí, que se medirá a Bélgica tras firmar unos resultados llamativos en la fase de grupos, con la victoria ante Francia como gran hito, antes de asegurarse su plaza en las eliminatorias con un triunfo sobre Haití.
Arabia Saudí afronta así una nueva prueba europea ante la selección belga, en un duelo en el que buscará seguir avanzando en el torneo.
Por su parte, Marruecos se enfrentará a Chile en un partido en el que el combinado marroquí intentará mantener la presencia árabe en el campeonato y pasar a la siguiente ronda. Egipto, en cambio, tendrá un duro choque ante Colombia después de clasificarse para los dieciseisavos de final como segundo del Grupo A, gracias a su victoria por 4-1 sobre Panamá.
Argelia, por su parte, se verá las caras con Venezuela, con la ilusión de sellar su billete para los octavos de final.
El cuadro de dieciseisavos incluye otros cruces de altura, entre los que destacan Italia contra Tayikistán, Croacia frente a Uruguay, Brasil ante Mozambique, México contra Argentina, España frente a Uzbekistán y Australia ante Senegal.
Además, la República de Irlanda se medirá a Costa de Marfil, Mali a la República Dominicana, Corea del Sur a Japón, Serbia a China, Grecia a Ecuador y Francia a Uganda.
El Mundial Sub-17 se disputa en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, con la participación de 48 selecciones. Los ganadores de los dieciseisavos de final se clasificarán para los octavos, en una competición cada vez más reñida por el título mundial.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.