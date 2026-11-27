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A las selecciones árabes les esperan duros enfrentamientos en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, una fase de eliminación directa en la que no hay margen para recuperarse.

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Todas las miradas apuntan a Arabia Saudí, que se medirá a Bélgica tras firmar unos resultados llamativos en la fase de grupos, con la victoria ante Francia como gran hito, antes de asegurarse su plaza en las eliminatorias con un triunfo sobre Haití.

Arabia Saudí afronta así una nueva prueba europea ante la selección belga, en un duelo en el que buscará seguir avanzando en el torneo.

Por su parte, Marruecos se enfrentará a Chile en un partido en el que el combinado marroquí intentará mantener la presencia árabe en el campeonato y pasar a la siguiente ronda. Egipto, en cambio, tendrá un duro choque ante Colombia después de clasificarse para los dieciseisavos de final como segundo del Grupo A, gracias a su victoria por 4-1 sobre Panamá.

Argelia, por su parte, se verá las caras con Venezuela, con la ilusión de sellar su billete para los octavos de final.

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El cuadro de dieciseisavos incluye otros cruces de altura, entre los que destacan Italia contra Tayikistán, Croacia frente a Uruguay, Brasil ante Mozambique, México contra Argentina, España frente a Uzbekistán y Australia ante Senegal.

Además, la República de Irlanda se medirá a Costa de Marfil, Mali a la República Dominicana, Corea del Sur a Japón, Serbia a China, Grecia a Ecuador y Francia a Uganda.

El Mundial Sub-17 se disputa en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, con la participación de 48 selecciones. Los ganadores de los dieciseisavos de final se clasificarán para los octavos, en una competición cada vez más reñida por el título mundial.