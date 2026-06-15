Las restricciones de Estados Unidos presionan a Uruguay antes del partido contra Arabia Saudí

Las horas previas al esperado partido entre Uruguay y Arabia Saudí en el Mundial 2026 se vivieron con tensión en la concentración charrúa. La confusión se generó por las estrictas medidas de seguridad impuestas por las autoridades estadounidenses antes del traslado al estadio.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraron a las estrellas uruguayas sometiéndose a un riguroso control de seguridad frente a su hotel en Miami.

Las imágenes mostraban a jugadores y cuerpo técnico haciendo largas colas, bajo la atenta mirada de agentes y perros adiestrados, lo que provocó sorpresa y desconcierto en la delegación uruguaya.

El malestar y la impaciencia se reflejaban en los rostros de los miembros de la delegación, ya que estas medidas alteraron su horario de traslado al estadio «Hard Rock», donde se disputará el partido; Los responsables de la delegación criticaron la duración del control y la repetición de los registros de equipaje, que consideraron excesivos.

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Estas medidas se enmarcan en el plan de seguridad integral de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, que mantiene el nivel de alerta máximo en hoteles, campos de entrenamiento y estadios ante la gran afluencia de público internacional.

En lo deportivo, el empate sin goles entre España y Cabo Verde ha elevado la importancia del partido, pues ganar significaría un gran paso hacia el liderato del Grupo H y la clasificación.

En este contexto, Arabia Saudí confía en su estabilidad técnica y en la moral alta de sus jugadores para sorprender a su rival latinoamericano, mientras que Uruguay intenta aislar a sus jugadores de esas presiones y concentrarse en el partido para empezar con una victoria.