Las primeras impresiones de Juan Guillermo Cuadrado sobre Andrea Pirlo en Juventus

En diálogo con ESPN, el ex-DIM habló de cómo ha sido los primeros días en equipo con el nuevo D.T.

El proyecto 2020-2021 ya está en marcha con Andrea Pirlo al frente, luego de la desazón que dejó la eliminación en la a manos del en el mismísimo Turín. Los entrenamientos de la Vecchia Signora empezaron bastante exigentes, "a doble jornada", según lo revelado por Juan Guillermo Cuadrado.

El volante de Selección también contó cómo se ha ido desarrollando el ambiente del equipo tras el cambio de timonel y que aún no ha tenido oportunidad de hablar con Pirlo, pero espera hacerlo para hacerle saber lo que piensa para la temporada que está por empezar: "Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, ha venido hablando con varios. Cuando me toque mi turno le manifestaré dónde me siento más cómodo jugando".

"Hace dos años estaba jugando y ya uno lo veía ahí de una forma diferente, pero esperemos que todo eso que sabe y lo buen jugador que fue, lo pueda aportar a este gran equipo y podamos conseguir varios títulos", agregó Cuadrado sobre su nuevo entrenador, dejando claro cuál será el objetivo prioritario: "Apuntar a la Champions League que tanto tiempo que hemos intentado y no hemos podido".

Si bien Pinto cuenta con Cuadrado, siendo uno de los que se ha salvado de la barrida en el plantel, el también extremo espera poder dejar las cosas claras desde el principio, como hizo con Maurizio Sarri: "Le dije: Profe donde usted me ve más y así trabajaré más, ya sea en lo defensivo u ofensivo". No me quiero quedar en el medio y luego no juego en ninguna de las posiciones".

Por último, Cuadrado se refirió a la posibilidad de que Lio Messi se una a la Juve y juegue al lado de Cristiano Ronaldo: "No me lo imagino, para nada". "Igual cuando lo de Cristiano, mucha gente no creía y de repente llegó", cerró.