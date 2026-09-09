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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Las primeras decisiones de Richard Hughes: Simone Inzaghi, amenazado con la destitución del Al-Hilal

Fichajes
S. Inzaghi
Al-Taawoun vs Al Hilal
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1ª División
Italia
Arabia Saudita

El entrenador italiano, en la cuerda floja

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, se ha visto amenazado con la destitución del club saudí, tras la sorpresiva derrota que sufrió ante el Neom en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal perdió ante el Neom por 0-2, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

Y aunque esta es la primera derrota que sufre Inzaghi con el Al-Hilal en la Roshn Saudi League, el diario saudí "Asharq Al-Awsat" confirmó que el entrenador italiano podría abandonar el equipo durante el próximo periodo.

El diario aclaró que el escocés Richard Hughes, el nuevo director deportivo del Al-Hilal, está estudiando las opciones relacionadas con el futuro del cuerpo técnico, después de que el futuro de Simone Inzaghi se haya puesto sobre la mesa.

Hughes, junto a su equipo de trabajo, se dedicará a vigilar los indicadores técnicos relacionados con el rendimiento del equipo durante el próximo periodo, especialmente antes del largo parón vinculado a la Copa Asiática 2027.

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Las competiciones de la Roshn Saudi League se detendrán durante el periodo comprendido entre el próximo 16 de diciembre y el 11 de febrero de 2027, debido a la Copa Asiática que albergará Arabia Saudí.

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Antes de ese periodo, Hughes y su equipo de trabajo estudiarán los indicadores de rendimiento técnico, de modo que Inzaghi continúe con su cuerpo técnico si estos evolucionan de forma ascendente, aplazando la idea de contratar a un nuevo director técnico hasta el próximo verano.

En cambio, si los indicadores de rendimiento técnico van hacia atrás, la opción de destituir al entrenador italiano será la más cercana, con la contratación de un nuevo director técnico que dirija al equipo durante el parón de la Copa Asiática.

En ese caso, el Al-Hilal comenzará a estudiar los nombres que podrían asumir la dirección del "Líder", a condición de que sean compatibles con la forma en que se construyó el equipo durante el pasado mercado de fichajes estival, sin necesidad de realizar cambios amplios.

Cabe recordar que el contrato de Inzaghi con el Al-Hilal finaliza al término de la temporada en curso; asumió la dirección del equipo desde el inicio de la temporada pasada, lo condujo a la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 y conquistó la Copa del Rey, mientras que perdió el título de la Roshn Saudi League a favor del Al-Nassr.

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