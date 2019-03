Las posibilidades para que James Rodríguez regrese al Real Madrid con Zinedine Zidane

La llegada del técnico francés al banquillo blanco planetea nuevamente preguntas sobre el futuro del astro colombiano. ¿Vuelve o se queda en Munich?

La estrepitosa eliminación del Bayern Munich a manos del en la UEFA Champions League ha sido un golpe fuerte para los bávaros y especialmente, para James Rodríguez. Ante los Reds en Allianz Arena, el colombiano estuvo lejos de su mejor rendimiento y pese a dar una mano importante en la campaña de la , tal vez no sea lo suficiente para convencer a la directiva alemana de desembolsar 42 millones de euros por su fichaje definitivo.

Surge entonces la pregunta: ¿Volverá James Rodríguez al ? La respuesta toma otros matices desde que Zinedine Zidane fuera nombrado como nuevo técnico de la Casa Blanca en lugar de Santiago Solari. Es conocido que en su anterior etapa por Madrid, Rodríguez no era jugador predilecto del francés y varias veces se vio relegado al banco de suplentes en partidos definitivos. Tanto el jugador como el técnico aseguraron varias veces que la relación entre ambos era buena y sin ningún problema, pero la especulación siempre estuvo a la orden del día.

Alberto Piñero, corresponsal del Real Madrid para Goal y conocedor como pocos de la actualidad en Chamartín, opinó al respecto del posible regreso: "Para empezar, no le doy ni un 1% de credibilidad a eso de que una de las condiciones de Zidane para volver fuera no traer a James. Y soy generoso con el 1%. Porque Zidane es muy discreto y apenas ha trascendido nada sobre los posibles fichajes. Y porque Zidane no tuvo ningún problema mayor con James, más allá de su rendimiento."

Para Piñero aún es muy pronto para hablar de la plantilla del próximo año y actualmente hay cuatro situaciones claves para definir el futuro de James: "1. Isco seguramente salga, con lo que quedaría un hueco en la plantilla; 2. el Real Madrid ya se ha acercado a Hazard, que puede ocupar ese hueco; 3. Parece que el Bayern no ejercerá su opción de compra después del rendimiento este último año, con lo que James volvería al Real Madrid por contrato; 4. el Real Madrid en ese caso tendría que decidir si se lo queda o no."

"Sinceramente, creo que todavía es pronto para adivinar lo que va a pasar con James. Yo diría que después de su rendimiento con Zidane y, sobre todo, de su rendimiento esta temporada en el Bayern, James tiene complicado quedarse. Pero también es cierto que el Madrid tiene urgencias de reforzar la plantilla y que el mercado está por las nubes, así que no descarto tampoco que se pueda quedar" agregó Piñero en su análisis de la situación.

Por último, la más reciente contratación del Madrid podría representar otra "amenaza" para el colombiano, según Alberto Piñero: "El fichaje de Militao complica bastante su llegada, porque es extracomunitario, y el plazo de 3 está ya cubierto con Militao, Rodrygo, Vinicius y Valverde. Es cierto que Valverde está tramitando ya su pasaporte español, y que hay dudas sobre si se quedará Rodrygo la temporada que viene o no, pero creo que es otro condicionante más que va en contra de su regreso al Madrid."

En definitiva, James Rodríguez tendrá que entregar lo mejor de su fútbol de aquí al cierre de la temporada para tener argumentos que convenzan, sea a los bávaros para anclarlo a su equipo y renovar el plantel, o para que los madridistas decidan que es hora de volver a casa. ¿Aparecerá un tercero en el camino?Jamás se puede descartar para un jugador de su jerarquía y "novias" de seguro no le faltarán.