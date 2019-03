Dudoso penalti sobre Luis Suárez: las polémicas arbitrales del Barcelona - Olympique de Lyon, de la Champions League

Las decisiones del colegiado polaco Szymon Marciniak, bajo la lupa de Goal.

Emoción no va a faltar en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. Y es posible que tampoco falten las polémicas arbitrales, incluso cuando la UEFA ya ha implementado la utilización del VAR en el certamen continental. El colegiado será Szymon Marciniak, un trencilla polaco que no trae buenos recuerdos al club catalán.

A continuación, un repaso por todas las controversias que está dejando el encuentro que se disputa en la Ciudad Condal:

MINUTO 16 | ¿ERA PENALTI A LUIS SUÁREZ?

Luis Suárez tira la pared con Messi y se adentra en el área, donde cae derribado ante un barrido sin sentido del central. Error infantil del belga por tirarse al suelo, pero la falta no queda clara, ni mucho menos. El árbitro no acudió a la televisión, pero el VAR le avisó que no había motivos para cambiar su decisión. Messi convirtió el 1-0 a lo Panenka.