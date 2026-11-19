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Los últimos resultados financieros del Manchester United han puesto de manifiesto el agravamiento de su crisis. El club anunció el jueves un aumento de sus pérdidas netas y de su deuda, coincidiendo con la llegada del entrenador argentino Mauricio Pochettino, que asume la misión de rescatar al equipo de la lucha por la permanencia en la Premier League.

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Estos resultados reflejan con claridad la magnitud de las pérdidas económicas que hay detrás del hundimiento deportivo del United. El club ocupa actualmente la decimoctava posición de la liga y ha nombrado a un nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, para evitar un descenso que podría costarle decenas de millones de libras en ingresos y en patrocinios.

Las acciones del Manchester United, que cotizan en la bolsa estadounidense, cayeron cerca de un 9 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, una señal evidente de la preocupación de los inversores por la situación actual del club.

Pochettino fue nombrado el pasado viernes, tras la destitución de Michael Carrick después de sumar una sola victoria en diez partidos de liga esta temporada, el peor arranque del equipo en muchas décadas.

«Estamos encantados de dar la bienvenida al club a Mauricio Pochettino y a su cuerpo técnico, y nuestra prioridad es respaldarlos en nuestro esfuerzo constante por mejorar el rendimiento sobre el terreno de juego», declaró el director ejecutivo, Omar Berrada, según recoge Reuters.

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Pochettino se convierte en el tercer entrenador nombrado con Jim Ratcliffe al frente de las operaciones deportivas, después de Rúben Amorim y Carrick, en una sucesión de relevos que todavía no ha logrado frenar el declive del club.

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El Manchester United se vinculó con Ratcliffe en 2024, después de que el multimillonario británico adquiriera una participación minoritaria con el objetivo de reflotar el club y devolverlo a la senda de los títulos.

El pasado mes de septiembre, el club registró sus séptimas pérdidas anuales consecutivas, ya que el coste de los fichajes y la destitución de Amorim este año agrandaron su déficit. Aun así, el United aseguró que cumple plenamente con las normas de sostenibilidad financiera.

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La deuda del club alcanzó los 775 millones de dólares en septiembre, 125 millones de dólares más que el año anterior, como consecuencia de una refinanciación crediticia realizada en junio, según informó la propia entidad.

Los ingresos del United crecieron un 4 % hasta los 146 millones de libras, el equivalente a 191,8 millones de dólares, en el trimestre cerrado en septiembre.

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Las pérdidas netas ascendieron a 18,1 millones de libras, frente a los 6,6 millones de libras del mismo periodo del año anterior, lo que refleja la creciente presión financiera que soporta el club.

El United mantuvo sin cambios sus previsiones anuales de beneficios e ingresos básicos, en un intento de tranquilizar a inversores y aficionados y transmitir que el club sigue siendo capaz de superar este momento tan complicado.

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El equipo se medirá el domingo a su eterno rival, el Liverpool, en una auténtica prueba de fuego para Pochettino. Todas las miradas estarán puestas en Anfield para comprobar si el técnico argentino inicia su misión de rescate con una gran victoria anímica o si, por el contrario, la crisis se complica todavía más.