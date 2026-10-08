¿Las peores opiniones futbolísticas de la historia? Desde las bufandas mitad y mitad hasta los futbolistas guapos: mira a cuatro aficionados defender su postura en The Rondo

Cuatro aficionados de la Premier League ponen sobre la mesa sus opiniones más contundentes con el objetivo de convencer a sus rivales de que entienden de fútbol. ¡Mira a Rory Jennings, Kofi B, Daniyal Khan y Rory Talks Football enfrentarse en The Rondo y decide de qué lado estás!