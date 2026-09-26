Las palabras de la estrella de Francia encienden la preocupación: la lesión de Mbappé es más grave de lo que parecía

La selección francesa inauguró la era de Zinedine Zidane con un difícil triunfo sobre Turquía por un gol a cero, pero la victoria llegó a costa de una preocupante lesión del capitán de los Bleus, Kylian Mbappé, quien marcó el único gol del partido antes de abandonar el terreno de juego afectado por una lesión en su rodilla izquierda.

Zidane anunció tras el encuentro que Mbappé dejará la concentración de la selección y regresará a España, ante su incapacidad para completar el parón internacional, lo que generó un estado de inquietud dentro de las filas de la selección francesa, especialmente por la importancia del delantero del Real Madrid para el equipo.

Las declaraciones de Maxence Lacroix, defensa del Chelsea, aumentaron los temores sobre el estado de Mbappé, después de revelar que los jugadores de la selección comprendieron la gravedad de la lesión al término del partido.

Lacroix declaró al portal francés "Foot Mercato": "Al principio estábamos concentrados en el partido, pero cuando llegamos al vestuario, nos dimos cuenta de que el asunto era más grave. Todos sabemos que la presencia de Kylian es diferente a su ausencia, y le deseamos una pronta recuperación".

Las declaraciones del defensa del Chelsea reflejan la magnitud del impacto que representa Mbappé dentro de la selección francesa, que se verá obligada a completar el parón internacional sin su capitán, a la espera de que se revele la naturaleza de la lesión y el tiempo que estará de baja.







