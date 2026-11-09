Unas polémicas declaraciones realizadas por el presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, sobre el estado de salud de la estrella del equipo Jamal Musiala, provocaron un estado de malestar en los pasillos del club bávaro, en un momento en el que el jugador continúa recuperándose de su lesión.

Hoeness había ocupado los titulares de los periódicos ayer domingo, después de que expresara dudas sobre la capacidad de Jamal Musiala para recuperar de nuevo su mejor nivel, a la luz del diagnóstico de su afección neurológica y de sus recurrentes problemas de lesiones.

Hoeness dijo durante su aparición en el canal BR, entre otras declaraciones: "Imaginen que el Bayern de Múnich decidiera ahora cuestionar su contrato y le dijera: lo que puedes ofrecer actualmente ya no se corresponde con lo que se acordó en el contrato".

Según lo recogido por el medio local "TZ", las declaraciones del directivo de 74 años provocaron malestar dentro del club, ya que impera la sensación de que los temores que planteó son comprensibles en cuanto al fondo, pero que la forma que eligió para expresarlos no era necesaria. La fuente del enojo se concentra principalmente en que Hoeness volviera a poner el foco de nuevo sobre la afección neurológica de Musiala, pese a que esta no tiene relación alguna con su ausencia actual de los terrenos de juego, ya que el jugador de 23 años se recupera de una rotura muscular.

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Musiala había perdido el conocimiento dos veces a principios de temporada, pero no ha sufrido ningún otro episodio durante los dos últimos meses, tras el ajuste de las dosis de los medicamentos que toma, lo que significa que su estado está ya en gran medida bajo control.

El informe también señaló que el internacional alemán sigue siendo la carta más importante capaz de cambiar el rumbo de los partidos para el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, quien se ha esmerado constantemente en apoyarlo y motivarlo públicamente.

Y si Hoeness pretende, por su parte, motivar a Musiala, desde luego ha elegido un método completamente distinto al que ha seguido Kompany, según el mismo medio.

Lothar Matthäus: otro punto de vista

Por su parte, la leyenda del Bayern Lothar Matthäus dijo: "Algo tiene que haber pasado. No es lógico que un jugador esté ausente de los terrenos de juego siete semanas por una rotura muscular. Quizás hubo una segunda rotura, o quizás la lesión fue más grave. El Bayern de Múnich lo sabe bien: Musiala ya ha sufrido una recaída en su programa de rehabilitación. Volvió a sentir dolor durante una de las sesiones de entrenamiento y, como consecuencia, se redujo de inmediato la carga de los entrenamientos".

Y sobre las declaraciones de Hoeness, Matthäus dijo: "Quizás quiso motivar un poco a Musiala para empujarlo a dar lo mejor de sí mismo en las próximas semanas y meses y regresar con fuerza. Y si yo estuviera en el lugar de Jamal Musiala, eso sería motivación suficiente para demostrarle a Uli: he vuelto. Y entonces Uli sería la persona más feliz, porque Jamal volvería a ser una valiosa incorporación para el equipo".

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