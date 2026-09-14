Las palabras de Dembélé golpean a Mbappé: ¿cuál fue la reacción de Kylian?

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se sorprendió con las declaraciones de su compatriota y compañero en la selección de los Bleus, Ousmane Dembélé, este domingo.

Mbappé había declarado recientemente, mientras hablaba sobre el Balón de Oro: "A Dembélé siempre se le vio como un jugador talentoso. En cambio, a mí siempre se me consideró el elegido. Llegué a la cima directamente y a una edad temprana. Él tuvo una trayectoria diferente, a causa de las lesiones, pero logró compensarlo muy bien".

Dembélé respondió a Mbappé tras la victoria del Paris Saint-Germain por 1-0 sobre el Brest, diciendo: "Siempre he sido así. Siempre me he sentado al fondo de la clase y he trabajado duro. Durante toda mi carrera no he dicho una sola palabra, sino que he trabajado".

Y agregó: "Nunca fui el jugador elegido, trabajé duro y fui recompensado en un año extraordinario con el París. Este año veremos (la situación en el Balón de Oro), yo lo sigo sin presión. Veremos".

Según el diario francés "L'Équipe", Kylian Mbappé también se sorprendió con las declaraciones de Ousmane Dembélé este domingo, pero no tiene intención de responder públicamente, además de que la pareja aún no ha hablado entre sí.

El diario francés señaló que no es la primera vez que Ousmane Dembélé se siente molesto por unas declaraciones realizadas por Kylian Mbappé.

Explicó que Dembélé ya se había incomodado por algunas declaraciones públicas que Mbappé hizo en varias ocasiones durante los últimos años.

"L'Équipe" mencionó que Dembélé, quien conoce a Mbappé más que nadie pero no es ingenuo, siempre eligió mantener el silencio en público frente a las declaraciones de Kylian.



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