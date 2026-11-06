«Las oportunidades no esperan a nadie»: Tuchel pone en aprietos a Cole Palmer con un mensaje contundente

El regreso de Cole Palmer a su nivel habitual no fue suficiente para asegurar su lugar en la lista de la selección de Inglaterra, después de que el técnico Thomas Tuchel decidiera dejarlo fuera de sus planes nuevamente, pese a su recuperación de las lesiones y a haber recobrado la condición física para jugar con el Chelsea, en una decisión que generó interrogantes sobre el futuro del creador de juego con el combinado de los Tres Leones.

Tuchel no dudó en explicar los motivos de su decisión, dirigiendo una crítica directa al jugador de 24 años, al considerar que había desaprovechado numerosas oportunidades que pudo haber utilizado para demostrar que merecía continuar con la selección.

Palmer había abandonado la concentración de Inglaterra con anterioridad, antes de volver a ausentarse de la lista que se prepara para disputar dos enfrentamientos ante Croacia en el estadio de Wembley el 12 de noviembre, y ante España en Madrid el día 15 del mismo mes.

Tuchel afirmó, en declaraciones para justificar su decisión: «Tenemos un número suficiente de jugadores capaces de ocupar la posición de creador de juego, y decidimos mantener al grupo que participó en la concentración anterior, después de habernos sentido plenamente satisfechos con el trabajo que realizamos juntos durante dos semanas y media».

Y añadió: «Todos los jugadores ansían con fuerza representar a la selección inglesa, y Cole no es una excepción, pero ahora hablamos de un jugador que no está en la concentración. Lo más importante es lo que aportas cuando estás aquí, y ya mencioné la última vez que desaprovecha muchas oportunidades para demostrar que merece estar».

En cambio, la lista registró la aparición de dos caras nuevas: Jobe Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, y Josh King, el talento del Fulham, en medio del deseo de Tuchel de ampliar sus opciones ofensivas.

Jobe sigue los pasos de su hermano

Jobe Bellingham, de 21 años, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra, uniéndose a su hermano mayor Jude, estrella del Real Madrid, en un paso que refleja la notable evolución que vive el joven jugador.

Jobe espera seguir los pasos de su hermano, después de haber logrado imponerse con el Borussia Dortmund desde su traspaso al club procedente del Sunderland en el verano de 2025 por 31 millones de libras esterlinas, tras haber contribuido al ascenso de este último a la Premier League a través de la repesca.

Tuchel confirmó que Lee Carsley, técnico de la selección sub-21 de Inglaterra, habló con grandes elogios de Jobe durante el último periodo, señalando que el jugador mereció su oportunidad gracias a sus destacadas actuaciones.

Y dijo: «Dado que es el capitán de la sub-21, la puerta debe permanecer siempre abierta para él, especialmente cuando ofrece actuaciones excepcionales durante un largo periodo, y eso es exactamente lo que ha hecho Jobe. Ha encontrado su ritmo con el Dortmund, ha tenido un inicio de temporada excelente y se ha convertido en un jugador titular y en un elemento muy influyente en el equipo».

Asimismo, Tuchel prefirió convocar a Bellingham antes que a Kobbie Mainoo, jugador del Manchester United, aclarando que este último atraviesa un periodo difícil con su club, aunque recalcó que las puertas de la selección permanecen abiertas para todos los jóvenes jugadores que quieran demostrar sus capacidades.

King: un nuevo talento en los planes de Tuchel

En cuanto a Josh King, de 19 años, obtuvo la recompensa por su fuerte arranque con el Fulham, después de marcar dos goles y dar una asistencia en la Premier League, lo que le valió su primera convocatoria con la selección absoluta.

El joven jugador ya había representado a Inglaterra en las distintas categorías inferiores, además de haber participado con la selección sub-21 en nueve partidos en los que marcó un gol.

Tuchel elogió el potencial de King, describiéndolo como un jugador con una personalidad extraordinaria que ofrece al cuerpo técnico múltiples opciones, especialmente por su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva.

El técnico alemán explicó que la convocatoria de 22 jugadores de campo, además de los porteros, tiene como objetivo proporcionar flexibilidad durante los entrenamientos, señalando que King representa una incorporación importante para el grupo.

La selección de Inglaterra ocupa el segundo puesto del grupo tres de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, por detrás de España, tras haber logrado tres victorias y encajado una derrota.

El combinado de los Tres Leones necesita un solo punto de sus dos partidos restantes para asegurar su clasificación a los cuartos de final, que se disputarán a doble partido el próximo mes de marzo, mientras que las finales se celebrarán en junio.