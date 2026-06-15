Según ESPN, el Real Madrid lleva meses en contacto con los representantes de Enzo Fernández para reforzar su centro del campo. El jugador argentino quiere dejar el Chelsea y fichar por el club blanco.

La cadena afirma que «el Real Madrid lleva meses en contacto con los agentes de Enzo Fernández, ya que es uno de sus principales objetivos para reforzar el centro del campo», mientras que «el jugador está deseando unirse a Marc Cucurella en el Real Madrid, y su deseo de abandonar el Chelsea no es ningún secreto».

Su contrato con el Chelsea vence en 2032, pero su valor de mercado es de 90 millones de euros, 49 millones menos de lo que exige el club londinense, que en 2023 pagó 121 millones al Benfica por él. y no está dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores titulares. El club londinense se mantiene tranquilo, considera la situación bajo control y no aceptará su marcha a menos que el Real Madrid pague la cantidad fijada.

Las alternativas

Según el diario Sport, el Real Madrid baraja alternativas más baratas: Rodri y Matheus Fernandes. Al español le resta un año de contrato con el Manchester City y su cláusula es de 50 millones, aunque el City no bajará de 70 millones. Matheus Fernandes, vinculado al West Ham hasta 2030, tiene un valor de mercado de 50 millones, pero su cláusula supera los 92 millones por el interés de otros clubes.

El problema es que el Chelsea no quiere vender y el jugador desea quedarse en Londres tras su tercera temporada. El Real Madrid, que tiene a Enzo como una de sus tres opciones para el centro del campo, valora con calma sus alternativas. pero su precio podría llevar al club blanco a elegir a Rodri o Matheus como opciones más económicas y realistas, dentro de la política de gasto prudente de Mourinho.

El interés del Real Madrid por reforzar su mediocampo llega tras cerrar cuatro fichajes destacados en el mercado de verano: Marc Cucurella, procedente del Chelsea, para el lateral izquierdo, al holandés Denzel Dumfries (Inter de Milán) para el lateral derecho, y a los centrocampistas Bernardo Silva (Manchester City) e Ibrahima Konaté (Liverpool).