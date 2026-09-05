El Balón de Oro recordó, el pasado 9 de agosto, que el rendimiento individual y el carácter decisivo están por delante de los títulos, algo que podría marcar una gran diferencia tras una temporada que vivió un Mundial y una Liga de Campeones.

Según el diario catalán "Sport", la entidad organizadora reafirmó el 9 de agosto los criterios de votación para el Balón de Oro 2026, apenas tres semanas después de la final del Mundial, subrayando que el rendimiento individual y el carácter decisivo y brillante se anteponen a los títulos colectivos.

Lee también

Valoración catastrófica: el "suspenso" del árbitro del partido entre el Real Madrid y el Betis

Mourinho: creí que el jugador del Betis había muerto frente al banquillo

La revista francesa "France Football" había adoptado este orden en marzo de 2022, después de que los criterios anteriores mezclaran el rendimiento individual y el colectivo.

El proceso de votación comienza tras el anuncio de la lista de nominados, compuesta por 30 jugadores y 30 jugadoras, el próximo martes, mientras que la gala se celebra el 26 de octubre en Londres.

La valoración pasa a abarcar toda la temporada deportiva, de agosto a julio, y no el año natural, lo que significa que el Mundial 2026 entra por completo en las cuentas.

Los títulos no lo son todo

El reglamento no establece que los goles de las finales o de los partidos de la Liga de Campeones tengan automáticamente un mayor peso, pero el concepto de "carácter decisivo y brillante" otorga una clara importancia a quien brilla en los grandes partidos.

La temporada que acaba de concluir ofrece distintos ejemplos: Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial, disputó los ocho partidos de España y completó en la final ante Argentina 101 de 105 pases, con un 80% de duelos ganados y dos ocasiones generadas.

En cambio, Kylian Mbappé no ganó el Mundial ni la Liga de Campeones, pero terminó el Mundial como máximo goleador con 10 goles en 8 partidos, y la Liga de Campeones como máximo goleador con 15 goles en 11 partidos, lo que refuerza su argumento según el criterio del rendimiento individual.

Y en la Liga de Campeones, la UEFA eligió a Khvicha Kvaratskhelia mejor jugador del torneo tras la coronación del Paris Saint-Germain, ya que anotó 10 goles y dio 6 asistencias en 16 partidos, mientras que su compañero Vitinha fue elegido mejor jugador de la final ante el Arsenal, pese a no marcar, gracias a su dominio del centro del campo y a su liderazgo en el juego.

También entra en las cuentas Ousmane Dembélé, después de haber marcado el gol del empate del Paris en la final de la Liga de Campeones, y de terminar el Mundial con 6 goles y dos asistencias con Francia, junto a su compañero Fabián Ruiz, campeón de Europa y del mundo.

Lamine Yamal, por su parte, cuenta con un argumento sólido - según "Sport" - después de ser elegido mejor jugador de LaLiga 2025/26, tras su contribución a la coronación del Barcelona con el título, con 16 goles y 12 asistencias. Y toda su temporada será sometida a valoración, incluidas la Liga de Campeones y el Mundial con España.

Ferran Torres y el concepto de decisión

Uno de los ejemplos que ilustran el criterio del "carácter decisivo" es Ferran Torres, que marcó en el minuto 106 el gol de la victoria ante Argentina en la final del Mundial, para dar a España su segundo título mundial. Y se convirtió en el segundo suplente de la historia en anotar el gol de la victoria en una final del Mundial, después de Mario Götze en 2014.

Y aunque un solo instante no basta para decidir la carrera del Balón de Oro, los goles que cambian el resultado de las finales entran en la valoración del grado de decisión del jugador durante la temporada.

Por lo tanto, el recordatorio del Balón de Oro sobre sus criterios el 9 de agosto podría ser influyente en la carrera de 2026: el campeón de Europa o del mundo no obtiene automáticamente la ventaja, sino que primero hay que determinar quién fue el mejor individualmente y el más decisivo en los grandes momentos, una ecuación que podría definir la identidad del ganador del premio en la gala del 26 de octubre en Londres.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



