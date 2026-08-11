Un informe periodístico afirmó este martes que el Barcelona se prepara para cumplir su promesa a su joven estrella, con la esperanza de retener sus servicios, ante las ofertas que recibe desde España y el extranjero.

Según el diario "Sport", el Barcelona se prepara para celebrar una reunión importante con Marc Bernal (19 años), ya que los directores deportivos del club tienen previsto reunirse con los representantes del centrocampista durante los próximos días para revisar las cláusulas de su contrato y cumplir los compromisos con él.

Este paso llega en un momento sumamente importante para el centro del campo. El Barcelona avanza en el fichaje de Rodri, procedente del Manchester City, y sigue de cerca el estado físico de Frenkie de Jong, pero nada de esto cambia la visión que el club tiene sobre Bernal, ya que el canterano sigue siendo un jugador clave para el futuro del proyecto.

El aumento salarial de Marc Bernal, pendiente

Según la cadena ESPN, el Barcelona tiene previsto reunirse con los representantes de Marc Bernal para negociar la mejora de las condiciones económicas de su contrato.

El centrocampista había renovado su contrato en septiembre de 2025, que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, e incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Sin embargo, aquel acuerdo dejó una cuestión pendiente. La dirección deportiva prometió revisar su salario tan pronto como el jugador se afianzara definitivamente en el primer equipo. Ese momento ha llegado, y ahora el club desea cumplir su compromiso.

Bernal es consciente de que tiene un largo camino por delante, pero su deseo de permanecer en el Barcelona es absoluto. El centrocampista, que se formó en la academia de La Masia desde pequeño, no aspira sino a seguir desarrollándose en el club y a convertirse en un pilar fundamental del primer equipo.

Esta renovación es también una medida preventiva. El destacado rendimiento del jugador y su potencial han despertado el interés de numerosos clubes de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, que siguen de cerca su evolución.

El fichaje de Rodri y el futuro de Bernal

La llegada de Rodri podría cambiar la fisonomía del centro del campo, pero el Barcelona no espera que el internacional español obstaculice el progreso de Bernal, sino todo lo contrario.

El club considera que compartir una misma posición y las sesiones de entrenamiento con un jugador del nivel de Rodri ayudaría al canterano a desarrollarse.

El objetivo es que ambos jueguen juntos en el centro del campo, y que Bernal continúe adquiriendo experiencia sin someterse a una presión excesiva.

La situación de Frenkie de Jong también influye en la planificación. Sus problemas físicos han obligado al Barcelona a replantearse con detenimiento la posición de pivote y a buscar alternativas que garanticen la estabilidad en una zona vital para el equipo.

Una apuesta de futuro

Para Deco, Bernal es uno de los talentos más prometedores de la academia de La Masia. El director deportivo desea transmitirle esa confianza personalmente, y disipar cualquier duda sobre el papel que desempeñará en el nuevo Barcelona.

Así, la próxima reunión servirá para avanzar en el prometido aumento salarial y, al mismo tiempo, para fortalecer la relación entre el club y uno de sus talentos más destacados.