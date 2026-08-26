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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Las nuevas reglas de la UEFA prohíben de repente el duelo de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid en Anfield

Este jueves se celebrará el sorteo de la Champions League. Entonces quedará claro cómo será la primera fase de la máxima competición europea. El Liverpool, en cualquier caso, no podrá quedar emparejado en casa contra el Real Madrid.

Hoy en día, los equipos se enfrentan en la primera fase de la Champions League a ocho rivales diferentes. Cuatro veces en casa y cuatro fuera.

Desde este año, la UEFA ha introducido una nueva norma para los sorteos. Está prohibido que se dispute el mismo partido durante tres años seguidos.

En 2025, el Liverpool ya jugó en Anfield contra el Real Madrid en la fase de liga (1-0), y también en 2024 el duelo entre las dos potencias estuvo programado en Anfield (2-0).

Por eso, la UEFA ha decidido ahora que ese partido sea imposible en este sorteo. Eso sí, ambos equipos todavía podrían enfrentarse en Madrid.

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