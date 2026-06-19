Las noticias contradictorias desatan la polémica... ¿Volverá Ronaldinho realmente a los terrenos de juego?

La posible vuelta de Ronaldinho al fútbol profesional, once años tras su retiro, ha generado gran revuelo en Italia. Según informes, está cerca de fichar por el Ravena de la tercera división.

Según La Gazzetta dello Sport, el anuncio oficial se hará el 23 de junio en un evento en Miami durante el Mundial, cuando se presente la nueva camiseta.

Ronaldinho declaró al periódico: «Nuevos colores, la misma sonrisa. Estoy deseando volver al campo y escribir un nuevo capítulo en mi carrera junto a Ignazio (Cipriani, propietario del club) y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de felicidad para mí, y quiero transmitir esa misma pasión al Ravena».

La estrella brasileña se retiró en 2015 tras su paso por el Fluminense y permaneció alejada de los focos hasta ahora.

El club, que la temporada pasada falló en ascender a Segunda tras perder el play-off, quiere aprovechar el renombre del brasileño para ganar visibilidad y afición.

Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano afirmó en Twitter que su papel se limitaría al marketing y un amistoso, aunque luego eliminó el tuit.

Por ahora, se desconoce si jugará de forma oficial o solo participará simbólicamente, hasta el anuncio oficial del lunes.

Ronaldinho, de 46 años, es una de las grandes estrellas del fútbol de principios de los 2000: ganó el Balón de Oro 2005 y títulos con el Barcelona, el Milán y la selección brasileña, como el Mundial 2002 y la Champions.