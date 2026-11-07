Las notas del Real Madrid ante el Valencia: Fede Valverde lidera con el ejemplo y Kylian Mbappe sella una contundente victoria en Mestalla

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El Real Madrid dio una lección táctica en Mestalla y se impuso con comodidad al Valencia por 3-0. Los goles de Fede Valverde, Arda Guler y Kylian Mbappe permitieron al equipo de Jose Mourinho no perder comba en la lucha por el liderato de LaLiga.

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El Real Madrid exhibió una eficacia implacable en el Estadio Mestalla y desmanteló a un Valencia en apuros con una contundente victoria por 3-0. El planteamiento táctico de Mourinho resultó demasiado sofisticado para los locales: el Madrid tuvo el 68 % de la posesión y realizó 18 disparos en total. El capitán Valverde abrió el marcador en el minuto 28 y Guler amplió la ventaja poco antes del descanso, dejando el partido prácticamente sentenciado antes de que hubiera empezado de verdad.

La segunda parte siguió un patrón similar de dominio, marcado por el desplome disciplinario del Valencia cuando Jose Gaya fue expulsado en el minuto 79. El Real Madrid aprovechó de inmediato los espacios adicionales y Mbappe marcó en el minuto 75 tras una asistencia de Guler para redondear el marcador. Con 11 disparos a puerta y apenas 0,33 goles esperados en contra, los blancos demostraron por qué siguen siendo el referente defensivo de la competición.

Portería y defensa

Thibaut Courtois - 7/10

El belga tuvo una noche relativamente tranquila gracias a la solidez de la estructura defensiva por delante de él. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero. Resolvió bien los escasos balones aéreos que planteó el Valencia y ofreció una base fiable para la salida de balón del Madrid. Solo efectuó un saque de puerta, ya que el equipo prefirió iniciar el juego desde atrás.

Fede Valverde - 9/10

El capitán fue el jugador más destacado del partido desde una posición híbrida de lateral derecho que le permitía incorporarse al centro del campo. Abrió el marcador en el minuto 28 con una potente definición y predicó con el ejemplo durante todo el encuentro: neutralizó las amenazas del Valencia por las bandas y ofreció una opción de primer nivel para progresar mediante el pase. Su versatilidad sigue siendo la mayor arma táctica de Mourinho.

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Ibrahima Konate - 8/10

Una presencia física que los delanteros del Valencia sencillamente no pudieron superar. Konate dominó por alto y leyó el juego de forma sobresaliente, contribuyendo a las 5 interceptaciones del equipo. Mantuvo la calma bajo presión y se aseguró de que los locales no dispusieran de ninguna ocasión manifiesta en jugada.

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Dean Huijsen - 7/10

El joven se mostró extraordinariamente cómodo en el centro de la defensa. Se posicionó con madurez y su capacidad para conducir el balón y superar la primera línea de presión ayudó al Madrid a completar 627 pases. Aportó serenidad como contrapunto al estilo más agresivo de Konate.

Marc Cucurella - 7/10

Con una energía inagotable en la banda izquierda, Cucurella aportó amplitud constante y tenacidad defensiva. Contribuyó al elevado número de centros (11) y estuvo atento en los repliegues, impidiendo que los contraataques del Valencia llegaran al último tercio del campo.

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Centro del campo

Aurelien Tchouameni - 8/10

Como ancla defensiva del equipo, Tchouameni ofreció la protección que limitó al Valencia a solo 0,33 goles esperados. Su disciplina táctica permitió brillar a los jugadores más creativos y su capacidad para conservar el balón bajo presión fue fundamental para que el Madrid se impusiera con claridad en la batalla del centro del campo.

Bernardo Silva - 8/10

El metrónomo del equipo. Silva exhibió su capacidad para encontrar espacios y marcar el ritmo mientras el Madrid disfrutaba de casi un 70 % de posesión. Fue el enlace vital entre el doble pivote y el trío atacante, y se aseguró de que el balón circulara con intención por las zonas centrales.

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Jude Bellingham - 7/10

Aunque no marcó, los movimientos de Bellingham sin balón ocuparon a los defensores y crearon los espacios que aprovecharon Guler y Mbappe. Jugó con su habitual talento e intensidad, aunque el bloque bajo del Valencia le frustró por momentos antes de que el partido se abriera.

Ataque

Yan Diomande - 7/10

Diomande, titular en la banda izquierda, mostró una gran inteligencia táctica antes de ser sustituido en los últimos minutos. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 80, pero su principal aportación fue desbaratar el juego rival: retrocedió para cortar jugadas, estiró constantemente la defensa contraria y surtió de balones a los creadores del centro con pases precisos y eficaces.

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Arda Guler - 9/10

Una actuación deslumbrante del joven turco. Marcó el segundo gol con una definición certera en el minuto 36 y asistió a Mbappe en el tanto de la segunda parte. Su visión y su ejecución técnica marcaron la diferencia en el último tercio del campo.

Kylian Mbappe - 8/10

Aunque cayó cinco veces en fuera de juego, la insistencia de Mbappe acabó dando sus frutos con un gol en el minuto 75. Fue una amenaza constante a la espalda del último defensor y, pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 81, siguió siendo la referencia de un ataque muy peligroso.

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Suplentes y entrenador

Eduardo Camavinga - 6/10

Entró en los últimos minutos para aportar piernas frescas en el centro del campo y ayudar a mantener la portería a cero hasta el final.

Endrick - 6/10

Entró en los últimos compases y dejó destellos de su explosividad.

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Brahim Diaz - 6/10

Utilizó su calidad técnica para conservar la posesión en los minutos finales, cuando el Valencia acusaba el cansancio.

Carlos Espi - Sin calificación

Entró muy tarde y no tuvo tiempo para influir en el partido.

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Thiago Pitarch - Sin calificación

Entró en el tiempo añadido para consumir tiempo por motivos tácticos.

Jose Mourinho - 9/10

El «Special One» acertó de pleno con su planteamiento táctico. Al situar a Valverde en un versátil papel en la banda y confiar en Guler para el once inicial, superó por completo a Javier Aguirre y su Valencia. Su equipo mostró equilibrio, fue impenetrable en defensa y exhibió una eficacia implacable en las transiciones.