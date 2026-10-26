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El Paris Saint-Germain se aupó al liderato de la Ligue 1 tras imponerse por 2-0 al Lyon en el Parque de los Príncipes en un partido muy disputado. Los goles tardíos de los suplentes Senny Mayulu y Mika Godts acabaron con la resistencia visitante en un encuentro marcado por la paciencia táctica.

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El Paris Saint-Germain se colocó líder de la Ligue 1 tras una metódica victoria por 2-0 ante el Lyon. Pese a dominar la posesión con un 68 % y completar la asombrosa cifra de 708 pases acertados, el conjunto local se vio frenado durante largos tramos por la disciplinada defensa en bloque bajo del Lyon. El primer gol llegó por fin en el minuto 72, obra del suplente Mayulu, antes de que Godts ampliara la ventaja en los últimos minutos para asegurar que los tres puntos se quedaran en la capital.

En el plano táctico, el PSG se apoyó mucho en la distribución constante de Vitinha para mantener la presión, pero su falta de verticalidad durante la primera hora fue evidente. El partido acabó decidiéndose por la calidad de los recursos que Luis Enrique tenía a su disposición. Cuando las fuerzas del Lyon empezaron a flaquear en el último cuarto del encuentro, la entrada de jugadores frescos permitió al PSG aprovechar espacios que hasta entonces habían estado cerrados. El resultado fue una actuación solvente que le permite superar al Stade Rennais en la clasificación.

Portería y defensa

Matvei Safonov - 8/10

Una actuación de enorme seguridad del guardameta, que posiblemente fue el mejor jugador del PSG antes de que llegaran los goles. Safonov realizó 5 paradas decisivas para mantener su portería a cero y respondió con acierto a un peligroso cabezazo de Moussa Niakhate y a un remate de Noah Nartey tras una escapada en los últimos minutos. Su aplomo bajo presión fue uno de los pilares de la victoria.

Achraf Hakimi - 7/10

En su habitual función híbrida, Hakimi aportó la amplitud necesaria para estirar la línea defensiva del Lyon. Aunque no participó directamente en ningún gol, su presencia en el último tercio ocupó a los defensas y dio más tiempo con el balón a los centrocampistas interiores. Además, mantuvo la disciplina defensiva ante la velocidad de Julien Duranville.

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Willian Pacho - 7/10

El líder defensivo de la noche, Pacho registró 8 intervenciones defensivas, más que ningún otro jugador de su equipo. Se impuso físicamente en los duelos y mostró una gran anticipación para cortar los contraataques del Lyon antes de que llegaran al área. Su velocidad para recuperar la posición fue esencial durante las esporádicas salidas rápidas del conjunto visitante.

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Illia Zabarnyi - 6/10

Un partido sólido del central, que estuvo cerca de marcar en el minuto 28 con un cabezazo tras un córner que obligó a Greif a intervenir. Formó una buena pareja con Pacho, aunque en ocasiones los movimientos de Nuamah le sorprendieron en las transiciones. Terminó el encuentro con un alto porcentaje de pases acertados en la fase de construcción del juego.

Warren Zaïre-Emery - 6/10

Situado en una posición más retrasada o incorporándose a la línea defensiva, el joven mostró su versatilidad táctica. No participó tanto como de costumbre en el último tercio, pero aportó un equilibrio estructural fundamental. Fue sustituido en el minuto 65, cuando el PSG buscó más amplitud defensiva natural con Lucas Hernandez.

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Centrocampo

Vitinha - 8/10

El motor del equipo. Vitinha dio una lección de distribución al completar 144 de los 153 pases que intentó. Su capacidad para dar continuidad a la posesión y cambiar el foco del ataque mantuvo al Lyon bajo una presión constante. Puso a prueba a Greif con un potente disparo lejano en el minuto 56 que dejó patente su creciente confianza.

Fabian Ruiz - 6/10

Ruiz aportó estabilidad en el lado izquierdo del trío de centrocampistas. Dispuso de dos ocasiones aceptables de disparar a puerta, entre ellas un remate bloqueado en el minuto 79, pero le costó encontrar el último pase para abrir la defensa. Su colocación contribuyó a mantener el dominio del 68 % de posesión.

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João Neves - 6/10

Una actuación ordenada del centrocampista portugués antes de ser sustituido en el minuto 57. Trabajó mucho para cerrar espacios y vio cómo le bloqueaban un disparo en el minuto 53. Aunque fue eficaz, esta noche le faltó la chispa creativa necesaria para atravesar las líneas del Lyon.

Ataque

Ferran Torres - 6/10

Como referencia en ataque, a Torres le costó zafarse de la vigilancia de Niakhate y Bacher. Tuvo varias oportunidades, entre ellas un disparo detenido en el minuto 57 y un gol anulado en el 64. Sus movimientos fueron buenos, pero le faltó la precisión necesaria para abrir él mismo el marcador.

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Désiré Doué - 6/10

El más activo de los atacantes titulares, Doué realizó 4 disparos en total, aunque solo uno fue entre los tres palos. Fue una amenaza constante por la banda izquierda y superó a Athekame gracias a su regate, pero a menudo falló al tomar la última decisión cuando entraba en el área. Fue sustituido en el minuto 81.

Maghnes Akliouche - 5/10

Una noche discreta para el extremo, al que le costó influir en el juego. Dispuso de dos ocasiones de remate en la primera parte, una detenida y otra desviada, pero fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos. Finalmente, Ndjantou entró en su lugar cuando el PSG buscaba una amenaza más directa.

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Suplentes y entrenador

Mika Godts - 8/10

Una intervención que cambió el partido. Godts entró en el minuto 57 y aportó la verticalidad que tanto necesitaba el equipo. Acabó marcando en el minuto 84 para poner el 2-0, con una definición de gran aplomo tras una salida rápida que prácticamente sentenció el encuentro.

Lucas Hernández - 6/10

Entró en el minuto 65 para reforzar el lado izquierdo. Aportó estabilidad defensiva y permitió al PSG adoptar una disposición más rígida en el tramo final del partido.

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Senny Mayulu - 9/10

El héroe de la noche. Mayulu entró en el minuto 65 y rompió el empate solo siete minutos después, con una definición precisa en el 72. Su impacto fue inmediato y aportó el acierto de cara a puerta que les había faltado a los atacantes titulares.

Lucas Beraldo - Sin calificación

Entró en los últimos minutos y no tuvo tiempo suficiente para influir en el desarrollo táctico del partido.

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Quentin Ndjantou - Sin calificación

Entró en los últimos minutos y no tuvo tiempo suficiente para influir en el desarrollo táctico del partido.

Luis Enrique - 8/10

Enrique merece un enorme reconocimiento por su gestión del partido. Al ver que su línea de ataque titular se había estancado, acertó de pleno al dar entrada a Mayulu y Godts. Ambos suplentes marcaron, lo que dio la razón a sus ajustes tácticos y aseguró la victoria que sitúa al PSG en el liderato.