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Achraf Hakimi dio una exhibición desde el lateral y marcó tres goles para impulsar al Paris Saint-Germain a una contundente victoria por 5-1 ante el Le Havre. Pese al susto inicial provocado por Josh Maja, el equipo de Luis Enrique mostró su superioridad táctica y mantuvo su ventaja al frente de la Ligue 1.

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El PSG continuó su implacable búsqueda de otro título de Ligue 1 con una contundente goleada por 5-1 ante Le Havre en el Stade Oceane. El partido comenzó con un giro inesperado: Maja adelantó por sorpresa a los locales en el minuto 18 tras aprovechar un inusual despiste de la defensa parisina.

Sin embargo, el PSG respondió con precisión táctica. Mika Godts empató el encuentro y el capitán Hakimi marcó el primero de sus tres goles para dar ventaja a su equipo antes del descanso. El internacional marroquí fue el indiscutible protagonista de la noche y demostró por qué está considerado uno de los mejores defensas ofensivos del mundo.

En la segunda parte, el equipo de Enrique reforzó su dominio del partido y asfixió a Le Havre con un 71 % de posesión. Hakimi marcó su segundo gol en el minuto 55 y después asistió a Senny Mayulu para que anotara el cuarto. La goleada se completó en el minuto 69, cuando Hakimi selló su triplete y culminó una actuación individual de una calidad asombrosa.

Aunque los goles esperados (xG) estuvieron sorprendentemente igualados, con 2,045 frente a 2,78 a favor de los locales, la eficacia del PSG de cara a portería y su mayor capacidad para conservar el balón hicieron que el marcador reflejara su superioridad técnica sobre el colista.

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GOAL puntúa a los jugadores del PSG tras el partido en el Stade Oceane...

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Portero y defensa

Matvey Safonov - 6/10: El portero ruso fue prácticamente un espectador durante largos tramos del partido, pero poco pudo hacer ante el buen remate de Maja en el primer gol.

Achraf Hakimi - 10/10: Una actuación impecable del capitán. Marcar un triplete (28', 55' y 69') desde el lateral derecho es una anomalía estadística que pone de relieve su papel único en este sistema. Además de sus goles, asistió a Mayulu y también dio el pase del empate a Godts. Fue el principal motor del ataque del PSG, con constantes incorporaciones por fuera y aprovechando los espacios intermedios.

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Illia Zabarnyi - 6/10: Una noche relativamente tranquila para el ucraniano, aunque le decepcionará que la defensa permitiera a Le Havre realizar cinco tiros a puerta pese a su escasa posesión. Se recuperó bien tras el gol inicial y se mostró cómodo defendiendo los contraataques en la segunda parte.

Lucas Hernandez - 7/10: Sólido y fiable, Hernandez aportó la seguridad defensiva que permitió a Hakimi y Lucas Digne incorporarse al ataque con libertad. Ganó la mayoría de sus duelos y fue decisivo en la primera fase de la salida de balón, facilitando que el juego avanzara rápidamente hacia el centro del campo.

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Lucas Digne - 7/10: Digne ofreció una actuación equilibrada por la izquierda: dio amplitud cuando fue necesario, pero sobre todo se cerró para mantener el orden defensivo. Sus centros desde las bandas siguen siendo una amenaza y se entendió bien con Godts en la primera parte.

Centro del campo

Warren Zaire-Emery - 8/10: La joven promesa volvió a ser el corazón del centro del campo del PSG. Su capacidad para resistir la presión y conducir el balón por zonas centrales fue fundamental. Dominó los duelos en el centro y evitó que Le Havre pudiera mantener el impulso tras su gol inicial.

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Dro Fernandez - 7/10: Fernandez aportó la disciplina táctica necesaria para sostener el centro del campo. Se mantuvo en posiciones retrasadas para proteger a los centrales durante las subidas de Hakimi y mostró una gran inteligencia posicional y precisión en el pase en espacios reducidos.

Senny Mayulu - 9/10: Una actuación sobresaliente del joven jugador. Asistió a Hakimi en su primer gol, en el minuto 28, con un pase inteligente y marcó en el minuto 62. Sus movimientos entre líneas fueron un quebradero de cabeza constante para el centro del campo de Le Havre.

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Ataque

Maghnes Akliouche - 7/10: Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, Akliouche atrajo a los defensas fuera de sus posiciones y creó los huecos que aprovecharon Hakimi y Mayulu. Su calidad técnica al girarse sigue siendo un recurso clave en el planteamiento táctico de Enrique.

Ferran Torres - 6/10: Torres lideró el ataque con su habitual entrega, pero apenas encontró ocasiones claras. Actuó más bien como señuelo: estiró la línea de tres defensas de Le Havre para que los extremos que se cerraban hacia dentro y los laterales que se incorporaban por fuera hicieran daño.

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Mika Godts - 8/10: Godts marcó el decisivo gol del empate en el minuto 26 y calmó los nervios después de que el PSG se viera por detrás. Fue directo y agresivo por la banda y superó a su marcador en varias ocasiones antes de ser sustituido en los últimos minutos.

Suplentes y entrenador

Lucas Beraldo - 6/10: Entró en el minuto 63 por Akliouche para aportar solidez defensiva cuando el PSG se disponía a conservar su ventaja. Se mostró sereno con el balón y se integró en la defensa sin problemas.

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David Boly - N/A: Entró en el minuto 71 por Hakimi para que el autor del triplete recibiera una merecida ovación en pie. Apenas tuvo que intervenir, con el partido ya ganado.

Quentin Ndjantou - N/A: Entró en los últimos minutos por Godts y sumó minutos valiosos en un partido con muchos goles.

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Luis Enrique - 9/10: El plan táctico de Enrique se ejecutó a la perfección. Pese al contratiempo inicial, no se dejó llevar por el nerviosismo y confió en que el mayor nivel técnico de su equipo acabaría por desbordar al rival. Su decisión de dar total libertad a Hakimi fue la genialidad que definió el partido.