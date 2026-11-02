Compartir Sigue a GOAL en Google

El Newcastle United sufrió una decepcionante derrota por 1-0 en St James' Park, donde un gol de Thierno Barry en la segunda parte decidió el encuentro. Un grave error del portero Lukas Hornicek resultó decisivo en un partido en el que el Newcastle no logró transformar su posesión en ocasiones claras.

Anuncios

El planteamiento táctico del Newcastle United de Matthias Jaissle se enfrentó a una dura prueba de paciencia y precisión ante el Everton de David Moyes, muy bien organizado. La primera parte fue un duelo cerrado, marcado por la solidez de la estructura de ambos equipos. El Newcastle dominó el balón con un 52 % de posesión, pero le faltó la verticalidad necesaria para superar el bloque bajo y compacto del Everton. Pese a realizar 17 disparos en total, su eficacia fue notablemente baja: solo puso a prueba a Jordan Pickford dos veces en los noventa minutos.

El momento decisivo llegó apenas cuatro minutos después de la reanudación. Un error catastrófico del portero Lukas Hornicek permitió a Thierno Barry abrir el marcador en el minuto 49, un golpe del que los locales nunca llegaron a recuperarse. El Newcastle apretó en los minutos finales, pero su frustración aumentó durante un caótico tiempo añadido en el que el suplente Jacob Ramsey vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión y dejó a su equipo con diez jugadores en los últimos segundos. El 0-1 refleja la falta de acierto del Newcastle, que, pese a registrar un xG de 1,71, no encontró la manera de superar a una resistente defensa del Everton.

Portero y defensa

Lukas Hornicek - 3/10

IMAGO

Una noche para olvidar para el portero. Aunque realizó cuatro paradas para evitar un marcador más abultado, su actuación quedó completamente eclipsada por el error que propició el gol de la victoria de Thierno Barry en el minuto 49. En un partido decidido por detalles, su falta de serenidad en esa jugada clave le costó a su equipo la posibilidad de sumar un punto.

Dan Burn - 6/10

El capitán firmó una actuación sólida, como es habitual en él, en el centro de la defensa. Estuvo bien colocado y lideró al equipo con varios despejes de los 33 que registró el Newcastle. Sin embargo, por momentos sufrió ante la velocidad de las transiciones del Everton y vio una tarjeta amarilla en el minuto 32 por una falta táctica.

Anuncios Anuncios

Fabian Schaer - 5/10

Schaer intentó iniciar el juego desde atrás, pero sus característicos pases largos fueron interceptados a menudo por el disciplinado centro del campo del Everton. Vio una tarjeta amarilla bien avanzado el tiempo añadido (90+9') cuando la frustración se hizo evidente. En defensa, formó parte de una línea que pareció vulnerable cada vez que los visitantes salieron al contraataque.

Related Topics

Lewis Hall - 6/10

Hall fue una de las principales vías de salida del Newcastle y se desplazó a menudo hacia zonas centrales para apoyar la elaboración. Contribuyó a los 24 centros de los locales, pero sus envíos fueron bloqueados o despejados con frecuencia por los altos centrales del Everton. Se aplicó en las tareas defensivas, aunque le faltó precisión en el último pase.

Amar Dedic - 5/10

Dedic pasó una tarde complicada ante el juego directo del Everton por las bandas. Aunque intentó incorporarse al ataque y dar amplitud, a menudo quedó fuera de posición cuando el rival salió a la contra. Fue sustituido en el minuto 87 por Birama Toure, cuando Jaissle buscaba dar más impulso ofensivo al equipo.

Anuncios

Centro del campo

Joelinton - 6/10

El brasileño fue el motor del Newcastle: ganó varios duelos e intentó llevar el balón hacia delante a través de las distintas zonas del campo. Fue quien más presencia física aportó a un centro del campo que tuvo dificultades para hacer frente a la presión del Everton tras pérdida. Fue sustituido por Ramsey en el minuto 75.

Joe Willock - 5/10

Willock tuvo dificultades para encontrar los espacios entre líneas en los que suele desenvolverse bien. El doble pivote del Everton limitó sus movimientos y no logró tener una incidencia significativa en el último tercio antes de ser sustituido por Yoane Wissa en el minuto 64.

Anuncios

Nicolas Gonzalez - 5/10

Ubicado en un papel creativo, Gonzalez tuvo poca participación. Le costó conectar el centro del campo con William Osula y a menudo se vio obligado a desplazarse a las bandas, donde dos rivales le cerraban el paso. Salió del campo en el doble cambio del minuto 64 para dejar su sitio a Sean Steur.

Ataque

Harvey Barnes - 6/10

Barnes fue quizá el más peligroso de los atacantes titulares del Newcastle y buscó con frecuencia el disparo tras recortar hacia dentro. Sin embargo, como ocurrió con buena parte del equipo, sus intentos acabaron bloqueados o fuera de la portería. Le faltó el acierto necesario para batir a Pickford.

Anuncios

Anthony Elanga - 5/10

Getty Images

La velocidad de Elanga rara vez pudo aprovecharse, ya que el Everton se replegó y le negó espacios a los que correr. Le costó influir en el partido en las situaciones de uno contra uno y acabó siendo sustituido por Jacob Murphy en el minuto 76.

William Osula - 5/10

Una noche frustrante para el joven delantero, que a menudo quedó aislado entre los centrales del Everton. Trabajó duro para retener el balón, pero no recibió los pases necesarios para poner a prueba al portero. Los 17 disparos del Newcastle apenas se tradujeron en ocasiones claras para el delantero centro.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Yoane Wissa (entró en el 64') - 5/10

Entró para aportar más energía en el último tercio, pero le costó superar el muro defensivo del Everton. Su presencia no mejoró significativamente la calidad de los disparos de los locales.

Stijn Steur (entró en el 64') - 5/10

El joven entró para ofrecer un perfil técnico diferente en el centro del campo, pero se vio superado en gran medida por la intensidad de los últimos minutos.

Anuncios

Jacob Ramsey (entró en el 75') - 2/10

Una aparición desastrosa. Entró para dar un impulso al equipo, pero vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión (90+6' y 90+8'). La consiguiente expulsión acabó con cualquier esperanza de que el Newcastle empatara en los últimos instantes.

Jacob Murphy (entró en el 76') - 5/10

Entró en los minutos finales para aportar piernas frescas y capacidad para centrar, pero el dominio aéreo del Everton hizo que sus envíos fueran despejados sin dificultad.

Anuncios

Birama Toure (entró en el 87') - Sin calificación

Un cambio táctico tardío que no tuvo tiempo de influir en el resultado.

Matthias Jaissle (entrenador) - 4/10

Getty Images

El equipo de Jaissle dominó la posesión, pero le faltó un «plan B» para superar un bloque bajo. Sus cambios no lograron alterar el rumbo del partido y el fallo defensivo que propició el gol apunta a una fragilidad persistente en las transiciones que aún no ha conseguido resolver.