Las notas del Newcastle ante el Fulham: el golazo de Jacob Murphy no basta para evitar el empate en Craven Cottage

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El Newcastle United tuvo que conformarse con un punto en Craven Cottage pese a una genialidad individual de Jacob Murphy. Un gol del empate de Rodrigo Muniz en los últimos minutos neutralizó la ventaja visitante y dejó el marcador en un 1-1 de gran interés táctico.

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El Newcastle United empató en el oeste de Londres en un partido marcado más por la eficacia en las transiciones que por el dominio territorial sostenido. El equipo de Matthias Jaissle se organizó en un bloque medio para aprovechar los espacios que dejaba la disposición ofensiva del Fulham. La estrategia dio sus frutos en el minuto 80, cuando Murphy sacó partido de un error de Sander Berge y marcó un magnífico gol con un disparo con efecto. Sin embargo, la solidez defensiva del Newcastle flaqueó apenas tres minutos después y permitió a Muniz restablecer la igualdad.

Las estadísticas reflejaron lo igualado del encuentro. Aunque el Fulham tuvo el 58 % de la posesión, el Newcastle generó ocasiones de mayor calidad y terminó con 0,91 goles esperados (xG), frente a los 0,62 de los locales. El Newcastle lamentará el gol anulado a Dan Burn en la primera parte, aunque acabó debiendo el punto a varias paradas de gran nivel de Lukas Hornicek en los últimos instantes.

Portero y defensa

Lukas Hornicek: 8/10

El más destacado de los visitantes. Hornicek realizó cinco paradas, ninguna tan decisiva como la que hizo con la punta de los dedos para detener el potente disparo de Ryan Sessegnon en el tiempo añadido. Su colocación y sus reflejos ante Oscar Bobb en los primeros compases marcaron la pauta de una sólida actuación defensiva.

Amar Dedic: 6/10

Una tarde de altibajos para el lateral derecho. Aunque contribuyó a que el Newcastle ganara 45 duelos en total, su tarjeta amarilla en el minuto 92 por una falta sobre Muniz provocó una presión innecesaria. Por momentos sufrió con las incorporaciones al ataque de Antonee Robinson.

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Malick Thiaw: 7/10

El defensa que mostró más aplomo con el balón, con 45 pases acertados. Leyó el juego de forma excelente hasta su sustitución en el minuto 85 y ofreció al Newcastle una base fundamental para iniciar las jugadas desde atrás.

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Dan Burn: 6/10

Pensó que había abierto el marcador con un remate de cabeza, pero el gol fue anulado por una falta de Wissa sobre Timothy Castagne en la jugada previa. Dominó por alto, aunque le faltó rapidez en los desplazamientos laterales para impedir el centro que acabó en el empate de Muniz.

Lewis Hall: 7/10

Actuación incansable del lateral izquierdo, que ganó 11 duelos y completó tres entradas. Estuvo cerca de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos, pero Bernd Leno detuvo su remate en el minuto 88.

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Centrocampo

Sean Steur: 5/10

En una zona central muy poblada, Steur tuvo dificultades para hacerse notar en las transiciones. Probó fortuna una vez desde lejos, pero su disparo se marchó fuera. Fernandez-Pardo lo sustituyó en el minuto 74.

Nico Gonzalez: 6/10

Aportó la intensidad necesaria en el centro del campo durante 61 minutos. Su disciplina táctica ayudó al Newcastle a mantener el orden, aunque le faltó creatividad para superar el bloque bajo del Fulham antes de ser sustituido.

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Yoane Wissa: 5/10

Partido frustrante para Wissa, cuya intervención más destacada fue una falta sobre Timothy Castagne que provocó la anulación del gol de Burn. Remató al lateral de la red desde un ángulo cerrado, pero no puso a Leno a prueba de forma significativa.

Ataque

Jacob Murphy: 8/10

Marcó un gol que parecía destinado a dar la victoria, pero no fue así. El tanto de Murphy en el minuto 80 fue una muestra magistral de presión oportuna y ejecución técnica: interceptó un pase impreciso y colocó un disparo con efecto en la escuadra. Fue la amenaza más constante del Newcastle al contraataque.

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Harvey Barnes: 7/10

Registró el mayor xG individual del Newcastle (0,58) y obligó a Leno a realizar dos paradas excepcionales en la primera parte. Aunque no marcó, sus movimientos sin balón causaron problemas constantes a la defensa del Fulham.

William Osula: 5/10

Se esforzó como referencia ofensiva, pero no recibió suficientes balones. Osula quedó a menudo aislado entre Calvin Bassey y David Affengruber y no logró rematar entre los tres palos antes de ser sustituido en el minuto 85.

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Suplentes y entrenador

Lewis Miley: 6/10

Entró en el minuto 61 y despejó de cabeza una peligrosa falta lanzada por Alex Iwobi en los últimos minutos.

Joe Willock: 6/10

Entró para aportar dinamismo al centro del campo y realizó un disparo lejano que puso a prueba la colocación de Leno.

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Matias Fernandez-Pardo: 5/10

Leno detuvo un remate suyo de cabeza en los últimos minutos y sufrió un golpe en el tiempo añadido que interrumpió el ritmo del partido.

Anthony Elanga: sin calificación

Entró por Osula en los últimos minutos y apenas tuvo tiempo de influir en el marcador.

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Fabian Schar: sin calificación

Entró en el minuto 85 para reforzar la defensa tras el empate.

Matthias Jaissle: 6/10

El plan táctico de Jaissle, replegarse y salir al contraataque, estuvo cerca de funcionar a la perfección. Sin embargo, la incapacidad para afianzar la ventaja inmediatamente después del gol de Murphy apunta a un fallo en la gestión del partido que le costó dos puntos a su equipo.