Las notas del Marsella ante el Le Havre: Himad Abdelli y Timothy Weah brillan y los locales sobreviven a un susto final en un trepidante partido de siete goles

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El Marsella encadenó su tercera victoria consecutiva en la Ligue 1 y se situó a tres puntos del podio, pero solo después de que una ventaja de cuatro goles estuviera a punto de esfumarse en un frenético final en el Vélodrome.

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El Marsella parecía tener el partido sentenciado cuando Himad Abdelli puso el 4-0 a los diez minutos de la segunda parte, después de que CJ Egan-Riley, Timothy Weah e Igor Paixao hubieran marcado para el equipo de Bruno Genesio. El Le Havre, colista y todavía sin victorias en liga esta temporada, se negó a rendirse. El suplente Josh Maja transformó un penalti y más tarde marcó de cabeza, con un gol de Lamine N'Diaye entre ambos tantos, y los visitantes anotaron tres veces en 12 minutos. Los locales tuvieron que esperar después a que concluyera una larga revisión del VAR por una mano de Tochukwu Nnadi en los últimos instantes del tiempo añadido, antes de que el árbitro Clement Turpin desestimara las reclamaciones de penalti del Le Havre. A continuación, puntuamos a los jugadores del Marsella.

Portero y defensa

Jeffrey de Lange - 6/10 Jeffrey de Lange reaccionó con rapidez para detener un potente disparo de Rayan Fofana mediada la primera parte y realizó tres paradas en total. Rechazó un remate de Sota Nakamura, pero N'Diaye aprovechó el rebote para marcar a placer. Poco pudo hacer ante el penalti de Maja o su posterior remate de cabeza.

Timothy Weah - 7/10 Timothy Weah, que lució el brazalete de capitán, protagonizó la jugada de la primera parte al sortear a tres defensas para ampliar la ventaja en el minuto 33. Sin embargo, su tarde se empañó mediada la segunda mitad, cuando agarró de la camiseta a Fofana y cometió el penalti que inició la remontada del Le Havre.

CJ Egan-Riley - 7/10 CJ Egan-Riley apareció libre de marca para marcar de cabeza su primer gol en la Ligue 1 con el club antes de que se cumplieran cinco minutos. Un error por falta de concentración poco después de la hora de juego estuvo a punto de regalarle un gol al Le Havre, y el cabezazo de Maja en el tercer tanto visitante entró tras desviarse en él.

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Nayef Aguerd - 8/10 Nayef Aguerd dominó el juego aéreo y despejó de cabeza un centro tras otro mientras el Le Havre buscaba volver a meterse en el partido durante la primera parte. Su contundente entrada sobre Nakamura poco después de la hora de juego dio inicio a la acción defensiva que acabó evitando un gol visitante sobre la línea de portería.

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Emerson - 8/10 Emerson puso el centro que permitió a Egan-Riley abrir el marcador y vio cómo le bloqueaban un disparo tras una jugada ensayada de falta. Su despeje sobre la línea de gol para evitar un tanto de Maja en el minuto 63, con De Lange ya batido, fue tan decisivo como su asistencia.

Centro del campo

Tochukwu Nnadi - 6/10 Tochukwu Nnadi protegió bien a la defensa durante la primera hora y permitió que brillaran los jugadores más creativos. Sin embargo, cometió cuatro faltas, una de ellas la que dio lugar al tercer gol del Le Havre, y tuvo suerte de que la revisión del VAR por su mano en el tiempo añadido no acabara en penalti.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10 Pierre-Emile Hojbjerg aportó intensidad y control en el centro del campo. Rozó el gol con un disparo con efecto en la primera parte y habilitó a Paixao con un inteligente pase de tacón en el minuto 60. El Marsella se mostró mucho más vulnerable tras su salida en el minuto 84.

Himad Abdelli - 9/10 Himad Abdelli fue el jugador más destacado, hasta el punto de que el Le Havre encargó a Amir Richardson marcarlo de cerca. Inició la jugada del gol de Paixao con un giro rápido y un pase a Amine Gouiri, antes de culminar su actuación con una semivolea a la escuadra en el minuto 55. Gauthier Gallon le negó el gol dos veces al salir rápidamente de su portería y Abdelli superó un golpe en el tobillo antes de retirarse entre una ovación en pie.

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Ataque

Amine Harit - 7/10 Amine Harit estuvo activo entre líneas y generó un remate de cabeza para Aguerd en los primeros minutos y un disparo con efecto para Abdelli. También fue protagonista de una acción en la primera parte en la que Enzo Koffi, como último defensor, lo sujetó, lo que llevó al Velodrome a reclamar una tarjeta roja que nunca llegó.

Igor Paixao - 8/10 Igor Paixao fue una amenaza constante por la banda. Asistió a Weah en el segundo gol y mostró instinto para poner el 3-0 cinco minutos después del descanso. Obligó a Gallon a intervenir en el minuto 60 y siguió jugando pese a un golpe en el hombro hasta que fue sustituido en el tiempo añadido.

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Amine Gouiri - 7/10 Amine Gouiri fue la referencia del ataque y dio la asistencia en el gol de Paixao. Su centro tras una falta sacada rápidamente solo pudo ser despejado a medias, lo que permitió a Abdelli marcar el cuarto, aunque cayó dos veces en fuera de juego.

Suplentes y entrenador

Neal Maupay - 5/10 Neal Maupay sustituyó a Gouiri en el minuto 78, pero le costó influir en el partido mientras el Le Havre tomaba el control. Vio la tarjeta amarilla en los últimos instantes del tiempo añadido.

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Keyliane Abdallah - 5/10 Keyliane Abdallah entró por Harit en el minuto 78 y pasó la mayor parte de sus minutos sobre el césped defendiendo mientras cambiaba el rumbo del partido.

Nouhoum Kamissoko - 5/10 Nouhoum Kamissoko sustituyó a Abdelli en el minuto 84 y se encontró de lleno en la fase más caótica de la tarde para el Marsella.

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Angel Gomes - 5/10 Angel Gomes entró por Hojbjerg entre reacciones dispares del Velodrome y apenas tuvo ocasión de influir en el partido.

Ulisses Garcia - Sin calificar Ulisses Garcia entró por Paixao en el tiempo añadido para reforzar la defensa.

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Bruno Genesio - 6/10 Bruno Genesio planteó el partido para arrollar al Le Havre, y la ventaja de 4-0 fue una muestra de que su plan funcionó. Sin embargo, el Marsella perdió el control tras sus cambios y estuvo a una decisión del VAR de dejar escapar dos puntos.