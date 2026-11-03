Las notas del Feyenoord en la Champions League: llueven los suspensos en una noche dramática

Un Feyenoord muy flojo perdió el martes por 0-3 ante el Inter en la fase de grupos de la Champions League, sin apenas opciones. Un duro golpe para el equipo de Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone pone nota, como de costumbre, a los titulares del conjunto de Róterdam y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

El portero alemán pareció estar mal colocado en el tempranero 0-1 de Yann Aurel Bisseck. El lateral derecho colocó el balón con rosca en el palo largo y el guardameta del Feyenoord no pudo hacer nada. Más tarde, Ernst cometió un error al recibir un pase atrás, pero, por suerte para él, no tuvo consecuencias para el Feyenoord. El portero todavía tuvo que recoger el balón de la red otras dos veces en una noche dramática para el conjunto de Róterdam.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

El joven defensa recibió una oportunidad de Giovanni van Bronckhorst de forma bastante sorprendente. Kraaijeveld no pudo hacer nada en el 0-2 del Inter, un cabezazo de Pio Esposito desde cerca tras un disparo desviado. Por lo demás, no desentonó ante el astuto rival italiano, aunque, como sus compañeros, el defensa se llevó una dura lección. Poco antes del final, Mats Deijl sustituyó a Kraaijeveld.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

No fue precisamente la noche del centrocampista belga. Vanhoutte sufrió visiblemente ante un Inter fuerte físicamente y pudo aportar poco en ataque, sobre todo en la primera parte. Una clara diferencia respecto a sus actuaciones en la Vriendenloterij Eredivisie. Vanhoutte, que estaba pasando apuros, fue sustituido por Tobias van den Elshout en el descanso.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

El extremo derecho lo pasó mal en la primera parte ante los férreos y experimentados defensas del Inter y los marcajes de dos rivales. Al extremo argelino no le salieron bien las jugadas individuales, aunque protagonizó una buena acción pasada la media hora de juego. Sin embargo, el portero Josep Martínez intervino para evitar el gol. Moussa tampoco logró dejar su huella en el juego del sufrido equipo local tras el descanso.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5