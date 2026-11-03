¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Rian Rosendaal
Traducido por

Las notas del Feyenoord en la Champions League: llueven los suspensos en una noche dramática

Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones
Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Un Feyenoord muy flojo perdió el martes por 0-3 ante el Inter en la fase de grupos de la Champions League, sin apenas opciones. Un duro golpe para el equipo de Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone pone nota, como de costumbre, a los titulares del conjunto de Róterdam y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

El portero alemán pareció estar mal colocado en el tempranero 0-1 de Yann Aurel Bisseck. El lateral derecho colocó el balón con rosca en el palo largo y el guardameta del Feyenoord no pudo hacer nada. Más tarde, Ernst cometió un error al recibir un pase atrás, pero, por suerte para él, no tuvo consecuencias para el Feyenoord. El portero todavía tuvo que recoger el balón de la red otras dos veces en una noche dramática para el conjunto de Róterdam.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6 

Próximos partidos
HEE

HEE

Eredivisie

08 nov 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 nov 2026

COM

COM

El joven defensa recibió una oportunidad de Giovanni van Bronckhorst de forma bastante sorprendente. Kraaijeveld no pudo hacer nada en el 0-2 del Inter, un cabezazo de Pio Esposito desde cerca tras un disparo desviado. Por lo demás, no desentonó ante el astuto rival italiano, aunque, como sus compañeros, el defensa se llevó una dura lección. Poco antes del final, Mats Deijl sustituyó a Kraaijeveld.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4 

No fue precisamente la noche del centrocampista belga. Vanhoutte sufrió visiblemente ante un Inter fuerte físicamente y pudo aportar poco en ataque, sobre todo en la primera parte. Una clara diferencia respecto a sus actuaciones en la Vriendenloterij Eredivisie. Vanhoutte, que estaba pasando apuros, fue sustituido por Tobias van den Elshout en el descanso.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

El extremo derecho lo pasó mal en la primera parte ante los férreos y experimentados defensas del Inter y los marcajes de dos rivales. Al extremo argelino no le salieron bien las jugadas individuales, aunque protagonizó una buena acción pasada la media hora de juego. Sin embargo, el portero Josep Martínez intervino para evitar el gol. Moussa tampoco logró dejar su huella en el juego del sufrido equipo local tras el descanso.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google