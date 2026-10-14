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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Rian Rosendaal
Traducido por

Las notas del Feyenoord: Anis Hadj Moussa, el más destacado con diferencia, pero otros tres jugadores reciben un 8

Player ratings
Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Liga de Campeones
T. Ernst
G. Read
J. St. Juste
M. Marmol
J. Lopez
G. Zechiel
C. Vanhoutte
O. Targhalline
L. Valente
N. Ferri
A. Hadj Moussa
G. Diarra

El Feyenoord logró este miércoles una meritoria victoria por 3-2 ante el Como 1907 en la fase de liga de la Champions League. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa y Luciano Valente destacaron especialmente en el conjunto de Róterdam. Voetbalzone pone una nota, a la vieja usanza, a los titulares del Feyenoord y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Próximos partidos
TEL

TEL

Eredivisie

17 oct 2026

FEY

FEY

FIO

FIO

Serie A

18 oct 2026

COM

COM

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

El recién estrenado internacional con Países Bajos mostró su calidad, sobre todo en la primera mitad, y marcó un gran gol. Su disparo desde el borde del área fue imparable para el portero del Como, Robert Sánchez. Zechiël se consolida cada vez más como el motor del Feyenoord en el centro del campo y Xavi lo seguirá muy de cerca en las próximas semanas.

Anis Hadj Moussa 8,5

El extremo argelino del Feyenoord mostró su calidad tras el descanso. Hizo una clásica y rápida internada desde la derecha hacia el centro y colocó el balón en la esquina inferior derecha. El extremo generó peligro durante prácticamente toda la noche en De Kuip y tuvo un papel importante en el tercer gol del Feyenoord y en su primera victoria en la Champions League.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente volvió a jugar como extremo izquierdo en el tridente ofensivo del Feyenoord y parece sentirse cada vez más cómodo en esa posición. El centrocampista de formación encontró con inteligencia a Zechiël en el gol del empate del equipo local. Ya hay voces que piden convocar a Valente, y no a Kenneth Taylor, para la próxima ventana de partidos internacionales de la selección de Países Bajos. Valente, por cierto, no salió del vestuario tras el descanso: Gaoussou Diarra ocupó su lugar.

Gaoussou Diarra 7

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