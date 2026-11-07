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Dos goles de Felix Nmecha desde fuera del área dieron al Borussia Dortmund una trabajada victoria por 2-1 ante el recién ascendido Elversberg. El equipo de Niko Kovac sigue empatado a puntos con el Bayern de Múnich e invicto esta temporada en la Bundesliga.

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Sin el lesionado Serhou Guirassy, el Dortmund se vio igualado durante largos tramos de una primera parte sin goles por un Elversberg valiente y perdió por lesión a Carney Chukwuemeka en el minuto 34. Nmecha abrió el marcador diez minutos después de la reanudación con un disparo raso desde la frontal del área y firmó el segundo con un potente remate desde 23 metros en el minuto 71. El suplente Noel Futkeu recortó distancias con una espectacular tijera a falta de nueve minutos y el Dortmund tuvo que resistir en un final de nervios antes de afrontar el parón de selecciones.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Dortmund en el Signal Iduna Park...

Portería y defensa

Gregor Kobel (7/10): Hizo seis paradas. La mejor fue una estirada para evitar que una falta lanzada por Lukas Petkov desde 31 metros entrara por la escuadra. También rechazó un remate de Francis Onyeka a bocajarro junto a su primer palo y desvió por encima del larguero un balón que Maximilian Beier había desviado en el tiempo añadido. No pudo hacer nada ante el remate acrobático de Futkeu.

Joane Gadou (7/10): Leyó bien el juego desde el lateral derecho y cortó una peligrosa pared entre Maurice Krattenmacher y Lasse Gunther en la primera parte. Krattenmacher sí consiguió zafarse de él para generar una ocasión para Onyeka tras el descanso. Ramy Bensebaini lo sustituyó en el minuto 67.

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Waldemar Anton (7/10): Se impuso a Onyeka en la mayoría de sus duelos, incluido uno en el que realizó una contundente entrada poco antes de la media hora, aunque el delantero se libró de su marca para cabecear por encima del larguero tras una falta al comienzo de la segunda parte. Vio amarilla por una falta táctica sobre Krattenmacher en el minuto 76.

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Nico Schlotterbeck (8/10): El capitán fue el defensa más fiable del Dortmund y mantuvo la calma bajo presión cuando el Elversberg se lanzó al ataque. Un balón largo suyo generó una ocasión para Jobe Bellingham justo después de la reanudación y también propició un remate de Beier antes del descanso.

Daniel Svensson (6/10): Tuvo suerte de no ver la roja por una entrada con los tacos por delante al tobillo de Lukas Pinckert en la primera parte, una acción que acabó obligando al defensa a abandonar el campo. Se incorporó al ataque para generar una ocasión temprana para Bellingham y más tarde dejó el balón listo para el remate de Bensebaini.

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Centrocampo

Joey Veerman (7/10): Dio fluidez a la circulación en el centro del campo y se encargó de las jugadas a balón parado, pero su intervención más importante llegó en el otro extremo del campo: un despeje decisivo en el último momento para evitar el remate de David Mokwa a falta de cinco minutos.

Felix Nmecha (9/10): El mejor del partido. Abrió el marcador con un disparo raso desde 18 metros tras una dejada de Fabio Silva y después clavó un potente remate desde 23 metros en la esquina inferior para firmar su segundo gol. También obligó a Nicolas Kristof a intervenir en la primera parte. Vio amarilla por una falta táctica en el minuto 22 y tuvo suerte de evitar la segunda antes del descanso.

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Jobe Bellingham (7/10): Estuvo muy activo durante todo el partido, con tres remates que salieron por poco y ocasiones creadas para Beier, Konstantinos Karetsas y Silva. También retrocedió bien para frenar a Onyeka al inicio. Marcel Sabitzer lo sustituyó en el minuto 86.

Ataque

Konstantinos Karetsas (7/10): Le hizo pasar una tarde difícil a Gunther: superó varias veces al lateral izquierdo, centró para un cabezazo de Nmecha y provocó la falta por la que Gunther vio amarilla. Puso a prueba a Kristof en dos ocasiones y generó una oportunidad para Silva al comienzo de la segunda parte. Julian Ryerson lo sustituyó en el minuto 67.

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Fabio Silva (7/10): Como referencia en ataque ante la lesión de Guirassy, controló de forma magnífica un balón largo y se lo dejó a Nmecha para que abriera el marcador. Debió marcar en la primera parte cuando Kristof rechazó el balón hacia él, pero remató mal el rechace y lo mandó fuera desde unos 4,6 metros. Vio amarilla en el minuto 60 y Ethan Nwaneri lo sustituyó en el 86.

Carney Chukwuemeka (6/10): Se mostró activo por la izquierda: habilitó a Nmecha para una ocasión en la primera parte y superó a su marcador para centrar desde la línea de fondo, antes de tener que detenerse por un aparente problema en los isquiotibiales en el minuto 34.

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Suplentes y entrenador

Maximilian Beier (7/10): Sustituyó al lesionado Chukwuemeka y vio bloqueados tres remates. Una internada suya en el área acabó con el balón suelto a disposición de Nmecha para el segundo gol, lo que le valió una asistencia, pero estuvo cerca de introducir en su propia portería un córner al final del partido antes de que Kobel acudiera al rescate.

Ramy Bensebaini (6/10): Entró por Gadou y estuvo cerca de marcar nada más ingresar en el campo con un remate acrobático que bloqueó Maximilian Rohr. Ayudó al equipo a resistir en un final de nervios.

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Julian Ryerson (6/10): Sustituyó a Karetsas cuando Kovac buscaba proteger la ventaja. Cumplió en defensa, aunque el Elversberg generó más ocasiones conforme avanzó el partido.

Ethan Nwaneri (sin calificación): Dejó el balón listo para un remate tardío de Beier que fue bloqueado.

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Marcel Sabitzer (sin calificación): Cometió una peligrosa falta al borde del área poco después de entrar.

Niko Kovac (7/10): A su equipo le costó sacar adelante el partido, pero su noveno encuentro de liga sin perder mantiene al Dortmund igualado con el Bayern. La lesión de Chukwuemeka obligó a dar entrada a Beier, que participó en el segundo gol.