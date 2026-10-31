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El Borussia Dortmund igualó el marcador dos veces tras verse por detrás para lograr un empate 2-2 en el Allianz Arena, gracias a los goles de Serhou Guirassy y del suplente Fabio Silva, que neutralizaron los de Konrad Laimer y Dayot Upamecano.

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El resultado mantiene al Dortmund empatado a puntos con el Bayern en lo más alto de la Bundesliga, con ambos equipos aún invictos. Los hombres de Niko Kovac tuvieron que contar con la suerte, cedieron la mayor parte de la posesión y concedieron 4,18 goles esperados (xG), mientras el Bayern estrelló tres balones en los palos.

El VAR anuló un gol a Jobe Bellingham y, poco después, Laimer adelantó al Bayern. Harry Kane, recién coronado ganador del Balón de Oro, estrelló un penalti en el larguero en el minuto 56 tras una mano de Felix Nmecha, y Guirassy empató a la hora de juego.

Upamecano marcó a placer tras una dejada de cabeza de Kane para devolver la ventaja al Bayern, pero el doble cambio de Kovac dio resultado. El suplente Konstantinos Karetsas asistió a Silva, que también había entrado desde el banquillo, para marcar el empate en el minuto 89, validado tras una revisión del VAR.

GOAL puntúa a los jugadores del Dortmund en el Allianz Arena.

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Portero y defensa

Gregor Kobel (8/10): El mejor jugador del Dortmund de la noche. Ganó un mano a mano ante Ismael Saibari y desvió junto al poste un disparo de Laimer, aunque un rechace suyo quedó a merced de Laimer en el primer gol. Hizo tres paradas ante los 23 disparos del Bayern.

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Joane Gadou (7/10): Mantuvo un intenso duelo físico con Alphonso Davies y despejó un peligroso pase horizontal de Laimer dirigido al canadiense, aunque Davies logró superarlo una vez para centrar. Julian Ryerson lo sustituyó en el minuto 87.

Waldemar Anton (7/10): Bloqueó un disparo de Kane antes del descanso y despejó de cabeza un peligroso centro de Davies pasada la hora de juego. Se mantuvo firme durante los largos tramos en los que el Dortmund defendió cerca de su área.

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Nico Schlotterbeck (7/10): El capitán inició la jugada del empate al robarle el balón a Michael Olise y avanzar con él. Más tarde interceptó un pase de Laimer dirigido a Kane y provocó las tarjetas amarillas de Josip Stanisic y Laimer.

Centrocampo

Maximilian Beier (6/10): Trabajó por la banda derecha y sirvió el balón a Bellingham para un remate en la primera parte, pero le bloquearon dos disparos y le costó tener una incidencia real en el partido. Karetsas lo sustituyó en el minuto 67.

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Joey Veerman (7/10): Acudió rápido a bloquear un disparo de Joshua Kimmich y trabajó mucho en el centro del campo, aunque el segundo gol del Bayern llegó de un córner que él había concedido. Jugó los 90 minutos.

Felix Nmecha (5/10): Mostró buena técnica al principio e hizo un despeje acrobático en su propia área, pero un pase impreciso suyo propició el primer gol de Laimer y cometió con la mano el penalti que falló Kane. Silva lo sustituyó en el minuto 76.

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Daniel Svensson (7/10): Entró en el equipo en lugar de Ryerson y generó ocasiones para Nmecha y Silva, además de estar cerca de sorprender a Jonas Urbig con un centro con efecto. Jugó los 90 minutos.

Jobe Bellingham (7/10): Vivió una noche de todo menos tranquila. Vio la tarjeta amarilla a los seis minutos por derribar a Davies, el VAR le anuló un gol, obligó a Urbig a intervenir dos veces y rozó el gol desde lejos. Samuele Inacio lo sustituyó en el minuto 87.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Aprovechó un error del Bayern para servirle a Bellingham el balón del gol anulado, pero su choque con Urbig perjudicó al Dortmund. Se resarció con un pase a Guirassy para el empate antes de ser sustituido por Marcel Sabitzer.

Ataque

Serhou Guirassy (8/10): Aprovechó de forma magnífica su gran ocasión: se deshizo de Kim Min-jae y batió a Urbig con un disparo raso de zurda. Más tarde preparó una ocasión para Silva y luchó mucho en ataque.

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Suplentes y entrenador

Konstantinos Karetsas (7/10): De vuelta tras una lesión en los ligamentos del tobillo, el joven griego sustituyó a Beier y le robó el balón a Aleksandar Pavlovic para asistir a Silva en el empate.

Marcel Sabitzer (6/10): Sustituyó a Chukwuemeka en el minuto 67 y ayudó al Dortmund a conservar el balón mientras buscaba un segundo empate.

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Fabio Silva (8/10): Activo desde que entró al campo, puso a prueba a Urbig y asistió a Bellingham antes de girarse para marcar el empate en el minuto 89 con un disparo ajustado a la esquina inferior.

Julian Ryerson (S/C): Sustituyó a Gadou en los últimos minutos y forzó una falta de Davies en la recta final.

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Samuele Inacio (S/C): Entró por Bellingham en el minuto 87.

Niko Kovac (7/10): Su equipo tuvo que contar con la suerte ante un Bayern dominante, pero su doble cambio tras el gol de Upamecano dio entrada a Karetsas, que asistió al también suplente Silva en el empate.