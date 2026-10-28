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El Bayern de Múnich se clasificó con comodidad para los octavos de final de la Copa de Alemania en el Allianz Arena, con Michael Olise llevando la batuta ante los visitantes de la 2. Bundesliga.

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Olise e Ismael Saibari se asociaron dos veces en los primeros 21 minutos, con un espectacular gol del empate de Mateusz Zukowski entre ambas jugadas: un disparo con rosca desde 18 metros que silenció momentáneamente a la afición local. Baris Atik estrelló después un balón en el poste durante el tiempo añadido, un recordatorio de que el Magdeburgo estaba lejos de darse por vencido al descanso.

La entrada de Alphonso Davies al descanso decantó la balanza. Provocó un penalti antes de que se cumplieran cuatro minutos de la reanudación, marcó un gol y asistió en otro. El Bayern anotó cuatro tantos en la segunda parte y terminó con un 63 % de posesión y 19 disparos, por nueve del Magdeburgo.

A continuación, puntuamos a los jugadores del Bayern.

Portería y defensa

Jonas Urbig: 6/10 Apenas tuvo trabajo, pero se quedó sin reacción ante el disparo con rosca de Zukowski y tampoco pudo hacer nada cuando Atik estrelló el balón en el poste justo antes del descanso. Al menos había detenido poco antes un remate de Chavez a corta distancia.

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Josip Stanisic: 8/10 Fue el defensa del Bayern que más aportó en ataque: creó ocasiones para Saibari, Bischof y Karl antes de asistir a Santos Daiber en su espectacular gol del tiempo añadido.

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Jonathan Tah: 7/10 Capitaneó al equipo y mantuvo el orden atrás. El Magdeburgo solo consiguió dos disparos a puerta en todo el partido.

Hiroki Ito: 7/10 Entró en lugar de Dayot Upamecano y cumplió junto a Tah, sin apenas complicaciones.

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Nathaniel Brown: 8/10 Fue una opción constante por la izquierda y se lanzó al suelo para enviar a la red el quinto gol del Bayern en el minuto 73, aunque vio una tarjeta innecesaria en el tramo final.

Centro del campo

Konrad Laimer: 8/10 Incansable durante 67 minutos, también mostró su faceta creativa: sirvió una ocasión a Bischof al principio y dio un pase atrás para un remate de Karl que fue detenido poco antes de la hora de juego.

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Tom Bischof: 8/10 No dejó de probar suerte desde lejos. Obligó a Reimann a intervenir, mientras que otros dos remates suyos fueron bloqueados o se marcharon fuera. También lanzó a Karl al contraataque antes de ser sustituido en el minuto 82.

Lennart Karl: 8/10 Acumuló disparos contra la portería del Magdeburgo sin lograr marcar: Reimann le negó el gol y una tijera en el tramo final se marchó fuera. Sin embargo, su inteligente balón elevado por encima del portero preparó el gol de Davies.

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Ataque

Michael Olise: 9/10 El mejor del partido. Marcó el primero tras un pase de Saibari, filtró el balón para el segundo y transformó con calma un penalti con un toque elevado al comienzo de la segunda parte para devolver al Bayern su ventaja de dos goles.

Ismael Saibari: 8/10 Como referencia en ataque con Harry Kane en el banquillo, asistió sin egoísmo en el primer gol y marcó el segundo con un toque elevado, aunque entre ambas jugadas mandó por encima del larguero un remate desde siete metros.

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Serge Gnabry: 7/10 Generó ocasiones para Olise, Saibari y Karl sin llegar a disparar él mismo, y Davies le sustituyó al descanso.

Suplentes y entrenador

Alphonso Davies: 9/10 Cambió el partido tras entrar al descanso. Provocó el penalti del tercer gol, marcó el cuarto y asistió a Brown en el quinto tres minutos después. Pudo haber sumado otro tanto cuando llegó antes que el portero a un balón suelto, pero lo envió fuera.

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Aleksandar Pavlovic: 7/10 Dio el pase que rompió la defensa e inició la jugada del cuarto gol, pero vio una tarjeta en el tramo final por una falta sobre Zukowski.

Sacha Boey: 6/10 Sustituyó a Olise en los últimos minutos y ayudó a cerrar el partido sin complicaciones.

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Tim Binder: 6/10 Entró por Saibari y tuvo pocas oportunidades de dejar huella.

David Santos Daiber: 7/10 Aprovechó al máximo sus pocos minutos: colocó un disparo desde 23 metros en la esquina inferior con la última acción del partido.

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Aaron Danks: 8/10 Como sustituto de Vincent Kompany, que se está recuperando, acertó al dar entrada a Davies al descanso. La decisión dio frutos casi de inmediato y el Bayern amplió su ventaja.



